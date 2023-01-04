İki farklı enflasyon açıklaması

TÜİK'e göre tüketici enflasyonu aralıkta aylık yüzde 1,18, yıllık yüzde 64,27 oldu. ENAG'a göre ise aralıkta aylık enflasyon yüzde 5,18, yıllık enflasyon yüzde 137,55 oldu



Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 25,87 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 79,83 ile konut oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde -4,14 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 5,91 ile sağlık oldu.

Gıda enflasyonu aralıkta aylık yüzde 1,86, yıllık yüzde 77,87 oldu.

2022 yılı Aralık ayında, endekste kapsanan 144 temel başlıktan 24 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 9 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 111 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile

ENAG VE İTO ENFLASYONU DAHA YÜKSEK HESAPLADI

Reuters anketinde ekonomistlerin beklentisi, aralıkta aylık enflasyonun yüzde 2,7, yıllık enflasyonun yüzde 66,8 olması yönündeydi.

Anadolu Ajansı anketinde aralık enflasyonu için aylık beklenti yüzde 2,61, yıllık beklenti yüzde 66,59 idi.

Geçen sene aralık ayında aylık enflasyon kur artışı nedeniyle yüzde 13,58 olmuş. Bu sene baz etkisiyle aralıkta enflasyonda sert düşüş bekleniyordu ancak düşüş, ekonomistlerin beklentilerinden fazla oldu.

TÜİK’e göre tüketici fiyatları kasımda aylık yüzde 2,88, yıllık yüzde 84,39 artmıştı.

Bağımsız akademisyenlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) tarafından açıklanan aralık enflasyonu ise aylık yüzde 5,18, yıllık yüzde 137,55 oldu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), aralıkta İstanbul’da perakende fiyatların aylık yüzde 2,94, yıllık yüzde 92,97 oranında arttığını açıklamıştı.

Türk-İş, aralık ayında açlık sınırının (mutfak enflasyonu) yüzde 4,41 oranında arttığını açıklamıştı.

ARALIK AYI ZAM ŞAMPİYONU KONUT SİGORTASI

TÜİK’e göre, aralıkta bir önceki aya göre fiyatı en çok artan temel başlık, yüzde 79,26 ile konut sigortası oldu.

Yüzde 18,26’lık artışla ilaçlar ikinci sırada yer alırken, üçüncü sırada yüzde 14,26’lık artışla sağlık sigortası yer aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyatlarındaki (TÜFE) değişim 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,18, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 64,27, on iki aylık ortalamalara göre yüzde 72,31 olarak gerçekleşti.Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 25,87 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 79,83 ile konut oldu.Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde -4,14 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 5,91 ile sağlık oldu.Gıda enflasyonu aralıkta aylık yüzde 1,86, yıllık yüzde 77,87 oldu.2022 yılı Aralık ayında, endekste kapsanan 144 temel başlıktan 24 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 9 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 111 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE’deki değişim, 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,94, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 57,68 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 62,93 olarak gerçekleşti.ENAG VE İTO ENFLASYONU DAHA YÜKSEK HESAPLADIReuters anketinde ekonomistlerin beklentisi, aralıkta aylık enflasyonun yüzde 2,7, yıllık enflasyonun yüzde 66,8 olması yönündeydi.Anadolu Ajansı anketinde aralık enflasyonu için aylık beklenti yüzde 2,61, yıllık beklenti yüzde 66,59 idi.Geçen sene aralık ayında aylık enflasyon kur artışı nedeniyle yüzde 13,58 olmuş. Bu sene baz etkisiyle aralıkta enflasyonda sert düşüş bekleniyordu ancak düşüş, ekonomistlerin beklentilerinden fazla oldu.TÜİK’e göre tüketici fiyatları kasımda aylık yüzde 2,88, yıllık yüzde 84,39 artmıştı.Bağımsız akademisyenlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) tarafından açıklanan aralık enflasyonu ise aylık yüzde 5,18, yıllık yüzde 137,55 oldu.İstanbul Ticaret Odası (İTO), aralıkta İstanbul’da perakende fiyatların aylık yüzde 2,94, yıllık yüzde 92,97 oranında arttığını açıklamıştı.Türk-İş, aralık ayında açlık sınırının (mutfak enflasyonu) yüzde 4,41 oranında arttığını açıklamıştı.ARALIK AYI ZAM ŞAMPİYONU KONUT SİGORTASITÜİK’e göre, aralıkta bir önceki aya göre fiyatı en çok artan temel başlık, yüzde 79,26 ile konut sigortası oldu.Yüzde 18,26’lık artışla ilaçlar ikinci sırada yer alırken, üçüncü sırada yüzde 14,26’lık artışla sağlık sigortası yer aldı.