Tayyip Erdoğan, "Kuzey Kıbrıs’ı dört bir yandan, her yönüyle sağlama almamız gerekiyor." diyerek kimsenin düşünmediği bir dönemde İHA’ları, SİHA’ları Kuzey Kıbrıs’a yerleştirdiklerini ifade etti

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs’ı dört bir yandan, her yönüyle sağlama almaları gerektiğini, kimsenin düşünmediği bir dönemde İHA’ları, SİHA’ları Kuzey Kıbrıs’a yerleştirdiklerini kaydetti.



Türkiye’den uçakları kalktığı anda zaten anında Kuzey Kıbrıs’ta olduğunu belirten Erdoğan Dışişleri Bakanı'nın "BM’ye bir ay süre verdik ya bizi tanı ya da barış gücünü Kıbrıs’tan çek" şeklindeki açıklaması hatırlatılarak "Çekmezse ne olur? Bir de kuşatma olarak görüyorlar ambargo ve silah kararını. Dolayısıyla acaba Türkiye ek takviyeye hazır mı? Karpaz’a bir Türk üssünden bahsediliyordu. Dedeağaç’a alternatif olacak şekilde. Türk üssü hazırlığımız var mı?" şeklindeki soru üzerine ise şöyle konuştu:

"Bu konuda biliyorsunuz biz kimsenin düşünmediği bir dönemde ne yaptık? İlk işimiz İHA’ları, SİHA’ları Kuzey Kıbrıs’a yerleştirdik. Şu anda İHA ve SİHA’larımız oradalar ve bu söylediğiniz yerle ilgili konuda da yine benzer şeyler olabilir. Bunun olması da zaten haktır. Çünkü Kuzey Kıbrıs’ı dört bir yandan, her yönüyle bizim sağlama almamız lazım. Olsa da olmasa da zaten bizim şu anda kendi ana karamızdan uçaklarımız kalktığı anda zaten anında Kuzey Kıbrıs’ta. Herhangi bir sıkıntı orada da söz konusu değil. Bir de bu akşam Anastasiadis, illa bir görüşelim, konuşalım filan dedi. Araya birilerini de soktu. Dedim ki 'Başkan sen şimdi zaten gidiyorsun.' İki ay sonra ayrılıyor. Dedim 'Böyle bir zamanda bunlar konuşulmaz.' Ayrıca dedim ki 'Siz hep bir yerden bir talimat alıyorsunuz. Bu talimatlarla falan zaten bu işler yürümez.' Onun için bunların ipiyle kuyuya inilmez. Aksi takdirde kuyuda kalırsın”.

