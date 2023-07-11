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İğneden ipliğe her şey zamlandı

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Türkiye’de nal ve hizmetlere uygulanan yüzde 8'lik KDV dilimini yüzde 10'a, yüzde 18'lik KDV dilimini ise yüzde 20'ye çıkaran karar yürürlüğe girdi. Kararın yürürlüğe girmesi ile birçok ürün zamlandı

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İğneden ipliğe her şey zamlandı
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Türkiye’de Meclis’te alınan yeni ek vergi kararı pek çok ürünün fiyatına yansıdı.
Geçtiğimiz cuma günü alınan kararla mal ve hizmetlere uygulanan yüzde 8’lik KDV dilimi yüzde 10’a, yüzde 18’lik KDV dilimi ise yüzde 20’ye çıkarıldı.
Hijyen ürünlerinde KDV oranı yüzde 8’den yüzde 20’ye çıkarıldı. Benzin, tütün, alkol ve elektronik cihazların KDV oranları yüzde 20 oldu.
Karar dün yürürlüğe girerken iğneden ipliğe her şey zamlandı.
İÇKİ VE SİGARAYA ZAM
Geçtiğimiz hafta ÖTV gelen  sigara ve içkiye kararın ardından bir de KDV zammı eklendi.
Değişiklik sonrası sigarada satış fiyatı üzerinden hesaplanan efektif KDV oranı yüzde 15,25'ten yüzde 16,67'ye yükseldi. Yaşanan bu gelişme fiyatlara yansıdı ve sigaraya 5 TL zam geldi.
Güncel sigara fiyatları listesine göre en düşük sigara fiyatı 41 TL, en pahalı sigara fiyatı ise 48 TL oldu.
Ayrıca Rakı, votka, viski ve cinlere de geçtiğimiz hafta gelen ÖTV zammının ardından bugün de KDV zammı geldi.
TEKNOLOJİK ÜRÜNLERE ZAM
KDV oranının artırılması ile birlikte teknolojik ürünlere de zam geldi.
Seçimden sonra kurdaki artışa birlikte ürünlerine 4 kez zam yapan Apple Türkiye bu kez de KDV zammı yaptı. Böylece en pahalı iPhone modeli 85 bin 999 TL’den 87 bin 457 TL’ye yükseldi.
AKARYAKIT ZAMMI
Seçim sonrası dolar kurundaki artış nedeniyle hızla yükselen akaryakıt fiyatlarına dün de KDV zammı geldi. Akaryakıt ürünlerinde de KDV'nin yüzde 18'den yüzde 20'ye yükseltilmesi sonrası benzi ve motorin zamlandı.
KDV oranındaki artışla birlikte litre fiyatı benzinde 40 kuruş, motorinde 38 kuruş, oto gazda (LPG) 15 kuruş zamlandı.
Dün geceki zamla birlikte benzinin litre fiyatı İstanbul'da 26,65 TL'ye, Ankara'da 27,13 TL'ye, İzmir'de 27,16 TL'ye yükseldi. Motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 25,20 TL'ye, Ankara'da 25,67 TL'ye, İzmir'de 25,79 TL'ye yükseldi.
Son zamla birlikte seçimden sonra geçen 2 aydaki zam oranı benzinde yüzde 34,5, motorinde yüzde 35,6 oldu.
 
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