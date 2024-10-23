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“Her şeyim elimden alındı”

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2 aydır hastanede tedavi gören Reha Muhtar taburcu oldu. Muhtar'ın arabasına binerken iki kişinin de yardım ettiği, güçlükle ayakta durduğu görüldü

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“Her şeyim elimden alındı”
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Ünlü televizyoncu Reha Muhtar, 19 Ağustos'ta İstanbul Sarıyer'deki evinde yaşadığı kaza sonrası hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Dün hastaneden taburcu olan Muhtar, Bebek’te bir mekanda arkadaşıyla sohbet ederken görüntülendi.

Muhtar’ın zayıfladığı ve dizlerine sarılmış olan sargılar gözlerden kaçmadı. Muhtar'ın arabasına binerken iki kişinin de yardım ettiği, güçlükle ayakta durduğu görüldü. Muhabirlerin "çocuklarınızla görüşebiliyor musunuz?" sorusuna yanıt veren Reha Muhtar, "Hayır çocuklarım elimden alındı, her şeyim elimden alındı benim. Onun için de Allah sağlık versin herkese. Sakın sağlığınızdan olmayın. Neyim gitti demezsiniz, her şeyiniz elinizden gidiyor." dedi.

2 ay kadar hastanede kalan ünlü televizyoncu Reha Muhtar'ın fizik tedavisine ağırlık verildiği öğrenilmişti. Özel bir hastanede tedavi gören Muhtar tedavi süreci boyunca 2 kez entübe edilmişti.

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