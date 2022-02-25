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“Her şeye hazırım”

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Suç örgütü lideri Sedat Peker, kırmızı bülten ve TC Adalet Bakanlığı’nın iade talebi ardından yakınları aracılığı ile ilk açıklamasını yaptı, “Her şeye hazırım” dedi

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“Her şeye hazırım”
Hakkında kırmızı bülten çıkartıldığı belirtilen ve TC Adalet Bakanlığı’nın Birleşik Arap Emirlikleri’nden iadesini talep ettiği suç örgütü lideri Sedat Peker, gelişmeler üzerine yakınları aracılığı ile açıklama yaptı.
Halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz, dünkü yazısında dün Peker’in yakınındaki bir isme ulaştığını söyledi, “Peker ile sıcak gelişmeyi konuşup konuşmadıklarını sordum” dedi.
Saymaz, yakınının, Peker ile konuşmalarını şöyle aktardığını belirtti:
“BAE yetkilileri beni bilgilendirmedi. Türkiye’deki avukatlarımı bilgilendiren makam yok. Hiçbir şey hukuka uygun olmadığı için iade edilir miyim, edilmez miyim tarzındaki soruya verebilecek cevabım yok. Her şeye hazırım.
İlk yurtdışına çıktığım zaman rahmetli annem ve babam bile yüzümü görmek için bu kadar çaba sarf etmedi. Hükümetin şahsıma duyduğu sevgi beni aşırı mutlu etti. Hesabı çok iyi yaptım. Onlar da yapmıştır. Şimdi doğru olan, Allah’ın planını beklemek ve sonucunu yaşayıp görmek. İade olsam da olmasam da Allah’ın kaderini yaşayacağım.”
Saymaz ayrıca, Peker hakkında şu ayrıntıları da paylaştı:
Yakın arkadaşı, Peker’in başka ülkeye geçmek için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade ediyor. “Pasaportu olmadığı için şu an mümkün görünmüyor” diyor.
 
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