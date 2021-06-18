HDP binasına kanlı saldırı

İzmir'in Konak ilçesi Şair Eşref Bulvarı'ndaki iş merkezinin 2. katında bulunan HDP İzmir İl Başkanlığı'na giren silahlı saldırgan, tabancayla etrafa ateş açtı. Saldırıda Deniz Poyraz hayatını kaybetti.
Deniz Poyraz'ın partide çay servisi yapan annesi Fehime Poyraz rahatsızlandığı için bir günlüğüne onun yerine işe geldiği öğrenildi.
Deniz Poyraz'ın saldırı sırasında binada yalnız olduğu bildirildi.
İzmir İl Başkanlığı'nın camlarının kırıldığı saldırının ardından iş merkezinin çatı katına çıkan saldırgan Onur Gencer gözaltına alındı.
İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamada, daha önce sağlık çalışanı olan ve görevinden istifa eden Onur Gencer'in saat 11.00 sıralarında HDP İl Başkanlığı'na geldiği, parti çalışanı Deniz Poyraz'ı tabanca ile ateş ederek öldürdüğü belirtildi.
Şüphelinin yakalandığı aktarılan açıklamada, olayın tüm yönleriyle araştırıldığı kaydedildi.
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, HDP İzmir İl Örgütü binasına yönelik saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.
Sancar'ın açıklamalarında satır başları şöyle:
"Bugün (dün) parti binamızda 40 kişinin katılacağı bir toplantı vardı. Son anda iptal oldu. Katilin amacı katliam yapmaktı. Saldırıdan iktidar ve küçük ortağı MHP sorumludur. Bu alçakça bir saldırıdır ama göz göre göre gelen bir cinayettir. Şunu öncelikle belirteyim, burada sadece rastgele bir kişiyi öldürme ile sınırlı bir plan söz konusu değildir, bugün (dün) İzmir İl Örgütümüzde saldırının gerçekleştirildiği saatlerde yaklaşık 40 kişilik yönetici grubumuzun bir toplantısı vardı. Daha önce planlanmış olan bu toplantı acil bazı nedenlerden dolayı ertelendi. Yani burada plan açıktır, yapılmak istenen bir katliamdır. Biz bu katliam planlarını yakından tanıyoruz, zaten İzmir İl binasına girip tabloyu gören arkadaşlarımız bir iki kurşunla hedef gözeterek öldürme ile sınırlı bir amaç olmadığını görüyorlar. Çünkü tam anlamıyla tarama yapmış katil, yani kim varsa öldürmek üzerine ateş açmış. Bu katliam aynı zamanda bir provokasyondur, bunun çok tehlikeli bir provokasyon olduğunu herkesin çok net görmesi gerekiyor.”
HDP'den saldırıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, saldırıda parti çalışanı olan Deniz Poyraz'ın hayatını kaybettiği belirtildi.
Saldırganın silahlı fotoğrafları ortaya çıktı
HDP İzmir İl Başkanlığı’na saldırı düzenleyen Onur Gencer’in sosyal medyada birçok silahlı fotoğrafı olduğu ortaya çıktı. Ayrıca "görevde" olduğunu belirttiği Suriye’de çekilmiş fotoğrafları da mevcut.
Gencer'in silahlı fotoğrafların yanında ırkçı paylaşımları da bulunuyor.
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