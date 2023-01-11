Hayattayken mezarını yaptı

Bursa'da bir kişi, ölümü hatırlamak için hayattayken kendi mezarını yaptırdı. Her gün gidip mezarındaki çiçekleri sulayan vatandaş en az bir saat mezarının üzerinde yatıp vakit geçiriyor

Bursa Orhangazi'de eski futbolcu 67 yaşındaki Ali Aytekin hayattayken kendi mezarını yaptı.

Elleriyle inşa ettiği mezarına çiçekler eken Aytekin, her gün sulamaya gittiği mezarının üzerine uzanıp ölümü hatırlıyor.

Amacının herkese ölümü hatırlatmak olduğunu söyleyen ve gözyaşları içerisinde '' Ölüm var, ölüm'' diyen Ali Aytekin, şöyle konuştu:

''Bir gün kabristana geldim kim zengin kim fakir anlamadım. Bir gün gelecek biz de bu kabire gireceğiz.

''HERKESİN ÖLÜM AKLINA GELSİN''

Yerin üzerini değil altını düşünmek lazım, herkesin ölüm aklına gelsin, herkese örnek olsun diye kendi mezarımı yaptım.''

TABELA DA KOYDU: SON DURAK

Ali Aytekin, mezarının başına tabela da koydu. Aytekin, ''Son durak'' başlıklı tabelaya şu ifadeleri yazdırdı:

''Mezarlığı ziyaret ettim. Kimin zengin kimin fakir olduğunu anlayamadım. Anladığım tek şey hepsi Fatiha bekliyor.''

