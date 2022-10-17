Hayatını kaybeden madencilerin son fotoğrafları

Bartın’ın Amasra ilçesinde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 28 madencinin de aralarında olduğu son fotoğraf ortaya çıktı

Bartın'da son yılların en büyük maden kazalarından biri meydana geldi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağındaki grizu patlaması sonucu 41 işçi yaşamını yitirdi.



Faciada hayatı kaybeden işçilerden geriye acılı aileler ve yürek burkan hikayeleri kaldı.

Amasra'daki maden kazası sırasında mesaide olan işçilerin son fotoğrafları ortaya çıktı.

Onlar işlerinin başına geçtikten kısa bir süre sonra patlama oldu. Fotoğrafta sol tarafta bulunan Erol Bulduk, yaralı halde madenden çıkarıldı. İstanbul'da tedavi altına alınan Bulduk'un durumu kritik.

Bu kare ise son bir haftaya ait. Ne yazık ki fotoğraftaki madencilerden bazıları şehit oldu. Onlardan geriye gülümseyerek poz verdikleri bu resim kaldı.

3 GÜN ÖNCE BİR ARAYA GELDİLER

Madencilerin 3 gün önce bir programda bir araya geldikleri belirlendi. 3 gün önce sendika toplantısına katılan 28 işçinin bir aradaki son fotoğrafında, “Remzi Özçelik, Yasin Çelik, Rasim Bulut, Orhan Altun, Ali Doğru, Selçuk Ayvaz, Mehmet Kara, Aziz Köse, Ercan Akdeniz, Enes Aydın, Murat Ergin, Rıdvan Acet, Fikret Kansız, Mustafa Çelik, Deniz Baykal, Ramazan Özer, Şuayip Okul, Yener Saygın, Berkay Pınarcıoğlu, Gökhan Mercan, Emrah Kaval, Serkan Nakaş, Sabri Akdere, Murat Öztan, Serhat Kahraman, Suat Demirkıran, Güldal Serenli ve Emrah Kaya” yer aldı.

EMEKLİLİĞİNE BİR YIL KALA HAYATINI KAYBETTİ

Patlamada hayatını kaybeden 38 yaşındaki Öner Yıldız'ın, babasının emekli olduğu ocakta 13 yıldır çalıştığı ve emekliliğine 1 yıl kaldığı öğrenildi.



Evli ve iki kızı bulunan Yıldız, babası İsmail Yıldız'ın emekli olduğu TTK'ye ait maden ocağına 2009 yılında açılan sınavla girdi. Daha önce özel ocaklarda da tecrübe edinen Yıldız, 13 yıldır Amasra Müessesesi'ndeki işine severek gidip geldi.



Ağabeyi de maden işçisi olan Öner Yıldız, emekliliğine 1 yıl kala 14 Ekim'de maden ocağındaki patlamada hayatını kaybetti.

42 yaşındaki Mehmet Kara... Mehmet Kara, facianın yaşandığı gün madende olmaması gerekirken, saatler önce işe gidemeyen başka bir arkadaşının yerine mesaiye çağrıldı. Bu onun son vardiyası oldu. Geride çocukluk aşkı bir eş ve 2 evlat kaldı.

Patlamada yaşamını yitiren 22 yaşındaki Yasin Çelik'in ise geçen yıl sosyal medya hesabından "Güneşi görebilmek için karanlığı kazıyoruz" ifadelerinin yer aldığı paylaşım yaptığı öğrenildi.

Madenci İzzet Ak (42) 10 yıldır madende çalışıyordu, kardeşi Soner Ak (35) ise 4 yıldır... 3 çocuk sahibi olan iki kardeşten Soner Ak hayatını kaybederken, İzzet Ak ise yaralandı. İzzet Ak'ın tedavisi, sevk edildiği Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde devam ediyor.

Madencilerden Aziz Köse 28 yaşındaydı. 4 yıldır maden ocağında çalışan Aziz Köse 5 gün önce baba olmuştu. İki günlük iznin ardından yeniden madene inen Köse faciada hayatını kaybetti. Aziz Köse’den geriye çocuğunu ilk kez kucağına aldığı bu fotoğraf karesi kaldı.

22 yaşındaki Rahman Özçelik'in hikayesini ise acılı baba Yusuf Özçelik anlattı. Rahman Özçelik'in Suriye'de askerlik yapan ağabeyi gibi asker olmak istediğini söyleyen baba Özçelik, "TTK'ye yazdırdı ismini ama isteyerek değil. Ağabeyi gibi askerliği çok sevdi, onu istiyordu devamlı" dedi.

FOTOĞRAF: RAHMAN ÖZÇELİK (SAĞDA)

BALIK TUTUP ARKADAŞLARI İÇİN İŞ YERİNE GETİRMİŞ

Amasra'daki maden faciasında hayatını kaybeden 2 çocuk babası Murat Ergin (37) ve 3 çocuk babası Deniz Baykal (38), toprağa verildi. Aynı köyden olan Ergin ve Baykal için Kurucaşile Aliağa Camii'nde cenaze namazı kılındı.

Murat Ergin'in 2015 yılında, Deniz Baykal'ın 2009'da maden ocağında işbaşı yaptığı öğrenildi.

Kurucaşile ilçesinde, patlamanın yaşandığı 16.00- 24.00 vardiyasına gitmeden önce, amatör balıkçılık yapan Murat Ergin'in, denize açılarak 6 kilo istavrit yakaladığı, mesai sonrası arkadaşlarıyla yemek için iş yerine götürdüğü öğrenildi.

Ergin'in sosyal medya hesabında ise balıkçılık yaptığı görüntüler ile madenci arkadaşlarıyla videolarının olduğu görüldü.