Hayatı durduran saygı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 84. yılında, ölüm anı 09.05'te ülkenin her yerinde hayat durdu. Sirenler çaldı, bayraklar yarıya indirildi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ve tüm cadde ve sokaklarda kontak kapatan sürücüler araçlarından inerek saygı duruşunda bulundu

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk vefatının 84’üncü yıl dönümünde tüm yurtta düzenlenen törenlerle anılıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Tüm Türkiye’de saat 9'u 5 geçe hayat durdu.

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Sembol hale gelen İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü başta olmak üzere tüm cadde ve sokaklarda sürücüler kontak kapattı, araçlarından inerek saygı duruşunda bulundu.

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Boğazdan geçen yerli ve yabancı gemiler siren çaldı. Saygı duruşunun ardından sürücüler, araçlarına binerek köprüden ayrıldı. Trafik bir dakika boyunca köprüde durdu.

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ANKARA

Ankara’nın en işlek noktalarında, hayat Ata’ya duyulan saygının işareti olarak bir dakikalığına durdu.

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Atatürk’ün ebediyete intikal ettiği saat 09.05’te sirenlerin çalmasıyla başkentin cadde ve sokaklarında vatandaşlar saygı duruşunda bulundu. Sürücüler araçlarından inerek saygı duruşuna katıldı.

ÇANAKKALE

Çanakkale’de saat 09.05’te sirenlerin çalmasıyla vatandaşlar saygı duruşunda bulundu. Kilitbahir-Çanakkale feribotundaki vatandaşlar da Atatürk’ü deniz üzerinde andı.

NEVŞEHİR

Vatandaşlar ve mesaide olan belediye temizlik görevlileri de saat 09.05’te saygı duruşunda bulundu.

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Bazı sürücüler de araçlarının kornalarına basarak sirenlere eşlik etti. Saygı duruşu sırasında duygulanan vatandaşlar oldu.

ÇORUM

Saat 09.05’te sirenlerin çalmasıyla birlikte Çorum’da vatandaşlar, saygı duruşunda bulundu.

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ADANA

Bazı vatandaşlar Atatürk Parkı’ndaki anmaya Atatürk baskılı tişörtlerle katıldı.

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SAMSUN

Atatürk Bulvarında seyir halindeki vatandaşlar araçlarından inerek saat 09.05’te saygı duruşunda bulundu.

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İSTANBUL

SAKARYA

Sakarya’da Resmi Daireler Kampüsü’ndeki tören, Vali Çetin Oktay Kaldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve Garnizon Komutan Vekili Albay Ercan Gülden tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başladı. Saat 09.05’te sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu. Öğrenciler Atatürk büstüne karanfil bıraktı.

Törene, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Aydın Kutlu, vali yardımcıları, kaymakamlar, belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile şehit aileleri ve gaziler katıldı.

KOCAELİ

Kocaeli’de İzmit Kültür Tepesi’nde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı’na çelenkler bırakıldı.

Siren sesinin ardından saygı duruşundu bulunuldu. Tören, İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından sona erdi. Törene, Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Deniz Eğitim-Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Bülent Turan, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, askeri erkan, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Öte yandan saygı duruşu sırasında kent merkezinde trafik durdu.

ZONGULDAK

Zonguldak Valiliği binası önünde bulunan Atatürk Anıtı’ndaki törende, Vali Mustafa Tutulmaz ve Belediye Başkanı Ömer Selim Alan ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri anıta çelenk sundu. Saatler 09.05’i gösterdiğinde saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Anma programı, Devlet Sanat Galerisi’ndeki resim sergisinin açılışıyla devam etti.

BOLU

Bolu’da Anıt Park’ta düzenlenen tören, Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu İstiklal Marşı okundu. Saatler 09.05’i gösterdiğinde yaya olan vatandaşlar ve bölgede görev yapan belediye işçileri ile araçlarından inen sürücüler saygı duruşunda bulundu.

Törene, Vali Erkan Kılıç, Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Garnizon Komutan Vekili Piyade Komando Kıdemli Albay Merdin Kışkan, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Bazı vatandaşlar ise pencerelerinin önünden ve balkonlarından saygı duruşuna katıldı.

KARABÜK

Karabük’te Kent Meydanı’ndaki törende, Atatürk Anıtı’na çelenkler bırakıldı. Siren sesinin ardından saygı duruşundu bulunuldu. Tören, İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından sona erdi. Törene, Vali Fuat Gürel, Belediye Başkanı Rafet Vergili, Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa Duran, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Safranbolu ilçesinde düzenlenen törende, Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Belediye yetkilileri tarafından geleneksel müzik aletleriyle çalınan sirenin ardından saygı duruşundu bulunuldu.

DÜZCE

Düzce’de Anıt Park Meydanı’nda düzenlenen tören, Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başladı. Törene, Vali Cevdet Atay, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaverdi Gösterişli, Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, kaymakamlar, askeri erkan, şehit aileleri, gaziler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Anıta çelenk sunulmasının ardından saat 09.05’te sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu. Bazı esnaf ve vatandaşlar da sirenler çaldığı esnada saygı duruşuna katıldı.

ANTALYA

Antalya Valiliği’nce düzenlenen anma programı kapsamında Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk bırakıldı. Programa Vali Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve kent protokolü ile siyasi partilerin temsilcileri, çok sayıda kamu kurumu yöneticisi ve vatandaşlar katıldı. Saatler 09.05’i gösterdiğinde, Atatürk’ün manevi huzurunda 2 dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Siren sesiyle birlikte herkes saygı duruşuna geçti. Daha sonra İstiklal Marşı okundu, Türk bayrağı yarıya indirildi. Resmi törenin ardından Antalya El Ele Platformu üyesi çok sayıda meslek kuruluşu, siyasi parti, sendika ve sivil toplum örgütü temsilci ve üyelerince de Atatürk Anıtı’na çelenk bırakıldı. Kentin birçok noktasında da saat 09.05’i göstediğinde, saygı duruşunda bulundu. Konyaaltı sahilinde denize girmeye gelenler de saygı duruşuna katıldı.

BARTIN

Bartın’da Cumhuriyet Meydanı’ndaki törende, Vali Nurtaç Arslan, Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Erkan Şahin, Belediye Başkanı Cemal Akın, kamu kurum ve kuruluşları ile siyasi parti temsilcileri, Atatürk Anıtı’na çelenk sundu.

Daha sonra sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Emniyet Müdürü Şakir Engin Korkmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Ersin Arslan, Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, askeri erkan ile vatandaşların katıldığı program, Kültür Merkezi’ndeki etkinlikle devam etti.

OSMANİYE

Atatürk’ün ebediyete intikal ettiği saat olan 09.05te sirenlerin çalmasıyla Osmaniye’de Musa Şahin Bulvarı Devlet Bahçeli Meydanı’nda ve parklarda vatandaşlar saygı duruşuna geçti.

Parklarda oturanlar ayağa kalkıp, sürücüler ise kontak kapatıp, araçlarından indi, saygı duruşunda bulundu. Bir simitçi de başında taşıdığı tepsisini kaldırım üzerine bırakıp, saygı duruşuna katıldı.

AYDIN

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde tüm yurtta olduğu gibi Aydın'da da saygı ve minnetle anıldı. İl merkezi ve ilçelerdeki törenlerde Atatürk anıtlarına çelenk sunuldu. Saat 09.05'te çalan siren sesleriyle Ata'nın aziz hatırası için 2 dakikalığına hayat durdu.

Araçlardaki sürücüler, denizdeki balıkçılar, işyerlerinde, sokaktaki vatandaşlar saygı duruşuna katıldı. Saygı duruşunun ardından okunan İstiklal Marşı ile anıtlardaki törenler sona erdi. Anma etkinlikleri okullarda düzenlenen etkinlikler ile sürdü.

GAZİANTEP

Gaziantep’te 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen programda, Vali Davut Gül, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı.

Program, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla son buldu. Saat 09.05’te sirenlerin çalmasıyla yollardaki trafik akışı durdu, vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.



ŞANLIURFA

Asri Mezarlık’taki şehitlikte düzenlenen anma töreninde, Vali Salih Ayhan, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyaz ile 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Er, Atatürk Anıtı’na çelenk sundu.

Tören, saat 09.05’te saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sona erdi. Törenin ardından Vali Ayhan ve berberindekiler, şehitlikte dua etti, kabirlere karanfil bıraktı.

Törene, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran ile kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, askeri yetkililer ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

KAHRAMANMARAŞ

Atatürk Meydanı’nda düzenlenen törende, Vali Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile Garnizon Komutanı Emin Mehmet Terzioğlu, Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı.

Vatandaşlar ve öğrencilerin de katıldığı törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Anma töreni, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Kongre Merkezi’nde çeşitli etkinliklerle sürdü.

MALATYA

Malatya Valisi Hulusi Şahin, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından Vali Şahin, Anıt Şeref Defteri’ni imzaladı. Törenin ardından protokol Atatürk Evi’ni gezdi.

ADIYAMAN

Valilik bahçesinde düzenlenen törende, Vali Vekili İhsan Maskar ile Belediye Başkanı Süleyman Kılınç Atatürk Anıtı’na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından tören Adıyaman Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu’nda devam etti.

KİLİS

Kilis Valisi Recep Soytürk ve Belediye Başkanı Servet Ramazan, Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından tören, Alaeddin Yavaşca Kültür Merkezi’ndeki etkinliklerle devam etti. (AA)