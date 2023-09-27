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Hatay "hayalet şehir"e döndü

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6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin ardından enkazın yüzde 72’sinin kaldırılmasıyla boş araziye dönen Hatay’da sokaklar tanınmaz hale geldi

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Hatay "hayalet şehir"e döndü
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük hasarı alan Hatay’da ekiplerin ağır hasarlı binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürüyor.
Enkaz kaldırma çalışmalarında yüzde 72 seviyesine gelindi.
Enkazların kaldırılmasıyla Antakya ilçe merkezinin işlek caddeleri araziye döndü, bölge halkı yıllarca yaşadıkları sokakları tanıyamaz hale geldi.
Emek Mahalle Muhtarı Celal Sarı, yıllardır yaşadığı mahallesinde sokakları karıştırır hale geldiğini belirtti.
“Enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor." diyen Sarı, "Moloz yığınları ve enkazlar kalkmakta. Ben kendi mahallemin içerisine geçtiğim zaman bile sokakları karıştırır oldum. Artık sokak kalmadı her yer dümdüz arazi oldu.” ifadelerini kullandı.
İnşaat mühendisi Hasan Türkmen, 90 gün içerisinde 220 bin metre kare alanda yıkım ve enkaz kaldırma çalışması gerçekleştirdiklerini dile getirdi.
 
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