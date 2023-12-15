Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda konuşma yaptığı sırada fenalaşan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, kurtarılamadı.
Bitmez salı günü Meclis’te 22 dakika süren konuşmasını tamamlayıp, Genel Kurula yönelik “Hepinizi saygıyla selamlıyorum.” ifadesini kullandıktan hemen sonra yere yığılmıştı.
Bitmez, bu sırada kafasını, kürsünün arkasında bulunan mermer basamağa çarpmıştı. Genel Kurul’daki milletvekillerinin kürsüye koşarak ilk müdahaleyi yaptığı Bitmez’e uzun süre kalp masajı uygulanmıştı.
Bitmez, daha sonra Genel Kurul Salonu’na getirilen sedye ile ambulansa taşınıp, hastaneye götürülmüştü.
TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bitmez'in Ankara Bilkent Şehir Hastanesi yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün 11:50’de vefat ettiğini açıkladı.
4. VAKA
Bitmez'in vefatı Meclis'te meydana gelen olayların ardından milletvekili ölümüyle sonuçlanan dördüncü vaka olarak kayıtlara geçti.
Danışma Kurulu'nun önerisinin kabul edilmesiyle birlikte Genel kurul'daki bütçe görüşmeleri 21 Aralık Perşembe gününe ertelendi.
MECLİS'TE CENAZE TÖRENİ
54 yaşındaki Bitmez için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi.
Bitmez'in öz geçmişinin okunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, dua edildi. Törenin ardından Bitmez'in ailesi, Meclis Tören Salonu'nda taziyeleri kabul etti.
İstanbul'a gönderilen Bitmez'in cenazesi, yarın Fatih Camisi'nde cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Merkezefendi Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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