Bu yaz Bodrum'da bazı mekanlar cep yakacak. Bu fiyatlar dudak uçuklatıyor: Plaja giriş ve aylık şezlong 26 bin lira, otel odasının geceliği 50 bin TL'den başlıyor

Yaz sezonu açıldı. Vatandaşın ekonomik sıkıntıları giderek artarken asgari ücretli için tatile çıkmak hayal oldu. En çok rağbet gören yerlerden Bodrum’da bu yıl da gözde mekânlar cep yakıyor.

HAMBURGER 600, LAHMACUN 450 TL

Türkiye'nin en popüler tatil kentlerinden Bodrum, yüksek fiyat tarifeleriyle yine gündemde. Bodrum'da yaz sezonunun başlamasıyla birlikte fiyatlar yeniden güncellendi. Fiyatların bu yıl da cep yaktığı Bodrum'da lahmacun, hamburger, çay ve ayranın fiyatı dudak uçuklattı.

OTELİN GECELİĞİ 50 BİN TL

Bodrum'da bu yıl tek gecelik otel fiyatları 50 bin TL'ye kadar yükselirken, beach clublara giriş ücretleri de 250 liradan başlayıp 5 bin liraya kadar çıkabiliyor.

Plaja giriş ve aylık şezlong ise 26 bin lira.

LAHMACUN 450, HAMBURGER 600 TL

Geçtiğimiz yıl plajlardaki lüks işletmelerde 200 TL olan bir lahmacun fiyatı ise bu yıl 450 TL'ye yükseldi. Tatilcilerin en çok tercih ettiği yiyecekler arasında bulunan hamburger fiyatı ise 600 TL'ye çıktı.

AYRAN 190, ÇAY 50 TL

En çok tercih edilen tatlılar arasında gelen tiramisu bin 250 TL olurken, içeceklerde ise, ayran 190 TL, Çay 50 TL olarak ön plana çıktı.







İşte Bodrum’un dudak uçuklatan fiyatları:



Plaja giriş ve şezlong aylık: 26 bin TL





Otel odası: Gecelik 50 bin TL’den başlıyor





Lüks villa 3 aylık kira 13 milyon TL





Lüks tekneyle ‘Mavi Yolculuk’ 1 hafta 1 milyon TL





Tramisu 1.250 TL, hamburger 600 TL, semizotu salatası 500 TL, lahmacun 450

TL, ayran 190 TL, bir bardak çay 50 TL.

