“Hamas terör örgütü değil, mücahitler grubudur”

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas için "Bir terör örgütü değil, topraklarını ve vatanını koruma mücadelesi veren bir kurtuluş ve mücahitler grubudur." ifadelerini kullandı



Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

"Filistin meselesine insan penceresinden baktık. 7 Ekim'den bu yana elimizden gelen bütün çabayı gösteriyoruz. 8 uçak dolusu insani yardım gönderdik. 25 sağlık personelimizi Mısır'a sevk ettik.

İsrail’in Gazze’ye saldırılarında ölenlerin neredeyse yarısı çocuk. Bu tablo bile amacın taammüden insanlık suçu işlemeye yönelik vahşet olduğunu gösteriyor. Sadece çocukları öldürmek için gece gündüz şehirleri bombalayan, bu insanlık dışı eylemi sürdüren başka bir devlet ve ordu bulamazsınız. Buradan İsrail ve dünyaya sesleniyorum. Toplantılar yapıyorlar. Tüm dünya Hamas'ı bir terör örgütü olarak görüyor. Ey İsrail sen bir örgüt olabilirsin, Batı'nın sana borcu çok ama

Hamas bir terör örgütü değil, topraklarını ve vatanını koruma mücadelesi veren bir kurtuluş ve mücahitler grubudur. Davos'ta söylemiştim, 'Siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz' demiştim. O günden bu yana Davos'a bir daha gitmedim. Hayatımda bir kere bu Netanyahu denilen adamın elini sıktım. İyi niyetimiz vardı, suistimal edildi. İsrail'e gitme projemiz vardı, gitmeyeceğiz. İyi niyetimizi bunlar suistimal ettiler. Bulutların üzerinden ölüm kusan ve çocukları öldürenlere 'Bir zamanlar siz de böyle koşmuştunuz, çocuklara kıymayın' diyoruz.

Ey İsrail, bu kafayla bir yere gidemezsin. Yanına ABD'yi de al, Batı'yı da al bir yere gidemezsin. Bütün mesele adil bir dünyanın kurulmasından geçer. Çocukların anne babalarının anne babaların çocuklarının naaşlarına sarıldığı bir dünyada kimse huzurla uyuyamaz. Kimse böyle bir dünyada kendini güvende göremez. Gazze'ye yönelik saldırılar akıl hastalığına delalet eden bir haldir. Biz yer yüzünde ırkçılık yapmamış tek halkız. Bunu en iyi Yahudi toplumu bilir.

"DERHAL ATEŞKES İLAN EDİLMELİ"

Lafa gelince demokratlığı kimseye bırakmayanların faşist yüzlerini ibretle izliyoruz. Ukrayna'daki kayıplar için dünyayı ayağa kaldıranların Gazze konusunda sessiz kalması riyakarlıktır. Hem İsrail'e hem destekleyenlere sesleniyorum, Gazze'de masumlar öldürüldükçe, bölgemize gönderilen hiçbir gemi, yapılan hiçbir siyasi şov barış getirmeyecektir.”

TC Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan , partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı.Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:"Filistin meselesine insan penceresinden baktık. 7 Ekim'den bu yana elimizden gelen bütün çabayı gösteriyoruz. 8 uçak dolusu insani yardım gönderdik. 25 sağlık personelimizi Mısır'a sevk ettik.İsrail’in Gazze’ye saldırılarında ölenlerin neredeyse yarısı çocuk. Bu tablo bile amacın taammüden insanlık suçu işlemeye yönelik vahşet olduğunu gösteriyor. Sadece çocukları öldürmek için gece gündüz şehirleri bombalayan, bu insanlık dışı eylemi sürdüren başka bir devlet ve ordu bulamazsınız. Buradan İsrail ve dünyaya sesleniyorum. Toplantılar yapıyorlar. Tüm dünya Hamas'ı bir terör örgütü olarak görüyor. Ey İsrail sen bir örgüt olabilirsin, Batı'nın sana borcu çok ama Türkiye 'nin sana borcu yok.Hamas bir terör örgütü değil, topraklarını ve vatanını koruma mücadelesi veren bir kurtuluş ve mücahitler grubudur. Davos'ta söylemiştim, 'Siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz' demiştim. O günden bu yana Davos'a bir daha gitmedim. Hayatımda bir kere bu Netanyahu denilen adamın elini sıktım. İyi niyetimiz vardı, suistimal edildi. İsrail'e gitme projemiz vardı, gitmeyeceğiz. İyi niyetimizi bunlar suistimal ettiler. Bulutların üzerinden ölüm kusan ve çocukları öldürenlere 'Bir zamanlar siz de böyle koşmuştunuz, çocuklara kıymayın' diyoruz.Ey İsrail, bu kafayla bir yere gidemezsin. Yanına ABD'yi de al, Batı'yı da al bir yere gidemezsin. Bütün mesele adil bir dünyanın kurulmasından geçer. Çocukların anne babalarının anne babaların çocuklarının naaşlarına sarıldığı bir dünyada kimse huzurla uyuyamaz. Kimse böyle bir dünyada kendini güvende göremez. Gazze'ye yönelik saldırılar akıl hastalığına delalet eden bir haldir. Biz yer yüzünde ırkçılık yapmamış tek halkız. Bunu en iyi Yahudi toplumu bilir."DERHAL ATEŞKES İLAN EDİLMELİ"Lafa gelince demokratlığı kimseye bırakmayanların faşist yüzlerini ibretle izliyoruz. Ukrayna'daki kayıplar için dünyayı ayağa kaldıranların Gazze konusunda sessiz kalması riyakarlıktır. Hem İsrail'e hem destekleyenlere sesleniyorum, Gazze'de masumlar öldürüldükçe, bölgemize gönderilen hiçbir gemi, yapılan hiçbir siyasi şov barış getirmeyecektir.”