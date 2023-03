“Hakkınızı helal edin dostlarım”

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin kürsüsüne veda ettiğini açıkladı. Kılıçdaroğlu, "Sizin gibi yol arkadaşlarım olduğu için onur duyuyorum. Ne diyebilirim Allah hepinizden razı olsun hakkınızı helal edin" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adaylığının açıklanmasının ardından dün ilk kez partisinin grup toplantısında, konuştu.Kılıçdaroğlu’nun satır başları şöyle:“Sayın başkanlar çok teşekkür ederim. Sizin katkılarınız çok büyük. Bu coğrafyanın neresinde yaşıyorsanız huzur içinde yaşamanızı isterim. Yeni bir başlangıç için beraber ve birlikte var olduğumuz bütün sıkıntıları aşalım istiyorum. Biz bunları yaptığımız zaman o şahane o görkemli Türkiye’yi yeniden inşa edeceğiz. Bugün bu kürsüye veda etmek için bulunuyorum. Veda etmek kolay olmuyor.Sarayın yol arkadaşı olmak kolaydır. Orada para vardır, pul vardır. Şan vardır şöhret vardır. Haram vardır, günah vardır. Bay Kemal’in yol arkadaşı olmak ise çok zordur. Bay Kemal’in yol arkadaşı olmak ıstıraplıdır. Parası pulu da yoktur Bay Kemal’in sarayı da yoktur. Başına da her şey gelmiştir. Yine de size Bay Kemal’in yolunda yürümek gibi bir şerefi ben taşıyorum. Sizin gibi yol arkadaşlarım olduğu için onur duyuyorum. Ne diyebilirim Allah hepinizden razı olsun hakkınızı helal edin.Bakmayın siz o saraylıların her şeyi var gibi görünüyor ama hiçbir şeyimiz yok. Ruhları kararmıştır. Bizim ise her şeyimiz var. Bu kürsüde son kez konuşuyorum. Umutluyum ben dostlarım gerçekten umutluyum. Çünkü her gün Türkiye’deki herkesin yeni bir günmüş gibi uyanacağı bir ülke hayal ediyorum.İYİ Parti’nin Sayın Genel Başkanı Meral Akşener ile yapacağız bu deliliği çünkü Meral Hanım merttir. Büyük mücadeleler veriyor ve bu bilinsin istiyorum. Ana kucağını da çok iyi bilir yeri geldiğinde masaya yumruk vurmasını da çok iyi bilir. Ona müteşekkir olduğumu bütün dostlarımın, arkadaşlarımın bilmesini isterim.İlk görüş ayrılığında bazı insanlar bilakis kendisini hiç tanımayan bazı insanlar söylenmemesi gereken şeyleri söylediler. Vallahi de hiç tanımamışsınız, tanıyın.Şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Hani gerekirse yumruğunu masaya vurur diyorum e bir de arada bir ülkücü damarı tutar. Bunu da gayet iyi biliyorum.Saadet Partisi’nin Sayın Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile bitireceğiz. Temel Bey bilgedir, cesurdur. Yüreği cesaretle dolu olanın yolu aydınlık olur. O hepimizin iyi tanıması gereken önemli bir siyasal aktördür ve bir bilgedir.Gelecek Partisi’nin Sayın Genel Başkanı Davutoğlu ile bitireceğiz bu deliliği. Ahmet Bey’in güçlü bir entelektüel birikimi var.O bu süreci toparlayanların başında gelir. Yeniden yolumuza döndük, günlerdir uyumuyor bu lider. Bilin, onu yakından tanıyın. O da çorbada tuzu olan çok değerli bir insan.DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile bitireceğiz. Bu genç lider ile Türkiye’nin perişanlığına son vereceğiz. Bu ülke için alın terini beraber dökeceğiz.Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Bey ile de bu deliliğe son vereceğiz. Menderes ve Demirel’in gençliği vardır onun yüzünde de yüreğinde de. Yürekli, cesur ve genç bir liderdir.Ve iki kişi daha var. O iki kişiyi siz de gayet iyi ve yakından tanıyorsunuz. Burada söylemiştim.Evladım, Ekrem İmamoğlu demiştim… O da yanımda olacak. Yıllardır çokça omuz omuza verdiğimiz, birbirimiz koruyup kolladığımız, en zor zamanlarda birbirimizden güç aldığımız dostum Mansur Yavaş … O da buradadır.Büyük lokma yiyeceğiz ama artık büyük laf etmeyeceğiz. Dostlarım bilsin ki öleceksek bu vatana olan aşkımızdan öleceğiz. Bir gün tüm bunlar geçecek, şafak, tatlı bir gülümseme ile dolacak. Birbirimize bakacak, kucaklayacak, başardık diyeceğiz. Ve gerçekten başardık. Hakkınızı helal edin dostlarım, haydi bismillah!