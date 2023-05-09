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Güneydoğu’daki ankette Kılıçdaroğlu farkla önde

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Doğu ve Güneydoğu dört büyükşehir kentinin üçünde millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açık ara farkla önünde

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Güneydoğu’daki ankette Kılıçdaroğlu farkla önde
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Türkiye’de Doğu ve Güneydoğu bölgesindeki saha araştırmalarıyla bilinen Rawest, dört büyükşehirde yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı.
Anket, 21-29 Nisan tarihleri arasında Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa ve Van illerinde merkez ve kırsal bütün ilçeleri dahil edilerek yapıldı.
5 bin 979 kişiyle yüzyüze görüşmelerle yapılan anketin güven aralığı yüzde 95 olarak hesaplanırken hata payı +/- 1,27 olarak kaydedildi.
Merkezi Diyarbakır’da bulunan Rawest Araştırma'nın Diyarbakır, Mardin, Urfa ve Van'da yaptığı son anketin ortalamasına göre Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ilk turda yüzde 62,4 oranında oy alıyor. Erdoğan ise 34,5 oranında oy alıyor.
Araştırma sonuçlarına göre Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 1’inci turunda Van’da Erdoğan’a oy verenlerin oranı yüzde 24.2 iken Kılıçdaroğlu’na oy verenlerin oranı yüzde 73.8, Muharrem İnce yüzde 1.4, Sinan Oğan ise yüzde 0.6 olarak açıklandı.
4 ilde kararsızlar dağıtılarak elde edilmiş verilerde Erdoğan’ın toplam oyu yüzde 34.50 olarak açıklanırken, Kılıçdaroğlu yüzde 62.40, İnce yüzde 2.50, Oğan yüzde 0.60 olarak açıklandı.
İkinci turda ise Kılıçdaroğlu ve Erdoğan’ın kısmi oy artışı belirlenmiş. 2018 seçimlerinde bu 4 büyükşehirde yüzde 42,3 oy alan Erdoğan’ın oylarında yaklaşık 8 puan erime görünüyor.
Dört ildeki kararsızların da dağıtıldığı birinci ve ikinci tur anket sonuçları şöyle:
Diyarbakır
 
1’inci tur
•        Kılıçdaroğlu: Yüzde 76,3
•        Erdoğan: Yüzde 20,5
•        İnce: Yüzde 3,1
•        Oğan: Yüzde 0,1
 
2’nci tur
•        Kılıçdaroğlu: Yüzde 78,5
•        Erdoğan: Yüzde 21,5
 
Mardin
1’inci tur
•        Kılıçdaroğlu: Yüzde 66
•        Erdoğan: Yüzde28,9
•        İnce: Yüzde 4
•        Oğan: Yüzde 1,1
 
2’nci tur
•        Kılıçdaroğlu: Yüzde 69,4
•        Erdoğan: Yüzde 30,6
 
Şanlıurfa
1’inci tur
•        Kılıçdaroğlu: Yüzde 40
•        Erdoğan: Yüzde 57
•        İnce: Yüzde 2
•        Oğan: Yüzde 1
 
2’inci tur
•        Kılıçdaroğlu: Yüzde 41,1
•        Erdoğan: Yüzde 58,9
 
Van
1’inci tur
•        Kılıçdaroğlu: Yüzde 73,8
•        Erdoğan: Yüzde 24,2
•        İnce: Yüzde 1,4
•        Oğan: Yüzde 0,6
 
2’nci tur
•        Kılıçdaroğlu: Yüzde 74,6
•        Erdoğan: Yüzde 25,4
 
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