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Günde 100 bardak çay içiyor

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Gümüşhane'de yaşayan 57 yaşındaki Ömer Faruk Soydaş, çay tutkusuyla sınır tanımıyor. Günün her saati demliği yanından ayırmayan Soydaş, tek seferde 100 bardağa yakın çay içiyor. Soydaş, "Rekor olarak 100 bardak içtim, 80 su bardağı rekorum var, 7,5 saat rekorum var" diye konuştu

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Günde 100 bardak çay içiyor
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Gümüşhane’de Yenice köyünde yaşayan Ömer Faruk Soydaş günün her saatinde çay içiyor.
Evinde, köy konağında ve hayvanlarını beklemek için gittiği dağda sürekli çay içen Soydaş’ın bu halini köydeki herkes artık normal karşılıyor.
GÜNDE 7,5 SAAT ÇAY İÇİYOR
İçtiği çayları bardak olarak saymayan fakat demlik hesabı yapan Soydaş, bugüne kadar 7,5 saat aralıksız çay içtiği günler olduğunu ve çayı yalnızca Erzurum şekeriyle kıtlama şeker kullanarak içtiğini söyledi.
Köyde eşiyle yaşayan Soydaş, inşaatlarda çalıştığı dönemler ve askerde çay ocağında çalıştığı dönemde edindiği bu alışkanlığını hâlâ sürdürdüğünü belirtti.
Soydaş, “Günün 24 saatinde benim için en önemli şeylerden birisi çay. Ailem benim çay içmeme karışmaz, çayımı demleyip önüme koyarlar ben kendim doldurur kendim içerim” dedi.
BEŞİNCİ DEMLİĞİ İSTEYİNCE...
Başından geçen ilginç hikayelerini anlatan Soydaş, “Bir seferinde Nazlıçayır köyüne maç izlemeye gittik. 4 demlik çay demlendi, beşinciyi de demlerseniz içerim dedim. Bana ‘kalkın gidin’ dediler. Başka bir gün de bir ramazanda amcamın evine teravihten çıkıp gittik. Çay içmeye başladık, ezan okundu oruca niyetlendik. Orada yatsı ile sabah ezanı arasında 7,5 saat boyunca durmadan çay içmişiz. Ezan okunmasa yine içmeye devam edecektik” diye konuştu.
'7,5 SAAT REKORUM VAR'
Köyde çay denilince kendisinin anıldığını ve işe gitmesi için önündeki semaveri kaçıranlar bile olduğunu dile getiren Soydaş, “Bir Erzurum şekeri ile 10 bardağa yakın çay içerim. Rekor olarak 100 bardak içtim, 80 su bardağı rekorum var, 7,5 saat rekorum var. Hiç iştahım yokken bir semaver çayı yalnız içtim. Bir bardak bir bardak baktım yine demlik bitmiş” ifadelerini kullandı.
 
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