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Gülüşü yarım kaldı

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Diyarbakır’da öldürülen 8 yaşındaki Narin, tabutuna sarılı duvak ve beyaz elbisesiyle son yolculuğuna uğurlandı

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Gülüşü yarım kaldı
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Diyarbakır’da kaybolduktan 19 gün sonra dere kenarında çuval içinde ölü olarak bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlenmelerinin ardından aileye teslim edildi.

Küçük Narin'in cenaze namazı komşu köyde kılındıktan sonra Tavşantepe Mahallesi'nde defnedildi.

Narin’in tabutunun üstüne beyaz duvak sarıldı, beyaz elbisesi bırakıldı.

İmamın cenaze namazını kıldırmadan "Bugün burada musallada yatan aslında bizim vicdanımızdır, insanlığımızdır. İnşallah toplum olarak insanlığımızı yeniden gözden geçiririz. Narinimiz cennettedir. Masum bir yavrumuz katledildi. Emin olun cennnette. Elbette bunun hesabını yapanlara hesabı sorulacaktır. Allah'a nasıl hesap vereceğiz." sözleri ise dikkat çekti.

ANNE VE BABAYA İZİN YOK

8 yaşındaki Narin Güran'ın gözaltındaki anne-babasının cenazeye katılmasına izin verilmediği öğrenildi.

Olayın ardından Narin’in dört amcası ve tutuklanan amcası S.G'nin eşinin de bulunduğu 24 kişi gözaltına alınmıştı.

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