banner875
banner815
Drag Yarışı nefesleri kesti
Drag Yarışı nefesleri kesti
12 0
İskele Evkaf TMK’da öğrencilere sınıf kalmadı
İskele Evkaf TMK’da öğrencilere sınıf kalmadı
26 0
 
50 0
“Hayata bağlanması için dualarımıza ihtiyacı var
“Hayata bağlanması için dualarımıza ihtiyacı var"
31 0
Kartingciler Cemsa’da kozlarını paylaştı
Kartingciler Cemsa’da kozlarını paylaştı
13 0
Meral Özdenkçi Anı Maçı Lefke’nin
Meral Özdenkçi Anı Maçı Lefke’nin
46 0
Gönyeli Belediyesi yeni eğitim yılı öncesi hazırlıklarını tamamladı
Gönyeli Belediyesi yeni eğitim yılı öncesi hazırlıklarını tamamladı
12 0
banner797

Gülşen’in ev hapsi kaldırıldı

banner476

Konserinde imam hatip liselilere yönelik sözlerinden dolayı "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla tutuklandıktan sonra "konutu terk etmeme" şartıyla tahliye edilen şarkıcı Gülşen'in ev hapsi kararı kaldırıldı. Yurt dışı çıkış yasağı devam eden şarkıcı haftada bir gün karakolda imza verecek

banner825
Gülşen’in ev hapsi kaldırıldı

 
‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla önce gözaltına alınan, sonra tutuklanan Gülşen, yapılan itirazın ardından tahliye edilmişti. Gülşen hakkında hazırlanan iddianameye göre 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istenmişti.
İddianamede 702 kurum ve kişi, müşteki olarak yer aldı. Gülşen, 21 Ekim'de hakim karşısına çıkacak.
Ev hapsinin kaldırılması için daha önce de başvuru yapılmış ancak bu talep reddedilmişti. İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nin aldığı yeni kararla Gülşen’in ev hapsi kaldırıldı.
SANATSAL ÇALIŞMALARINI ENGELLİYOR İTİRAZI
Avukatlar tarafından yapılan itirazda konutu terk etmemek şeklinde verilen ev hapsi adli kontrol tedbirinin de en az tutuklama kararı kadar hürriyeti engelleyici nitelikte olduğu, orantısız ve hukuka aykırı olduğu belirtildi.
Ayrıca ev hapsinin Gülşen açısından annelik sorumluluklarını ve sanatsal çalışmalarını engellediği, maddi ve manevi mağduriyete neden olduğu özellikle vurgulandı.
KARAKOLA İMZA VERECEK
Ev hapsi kaldırılan Gülşen’in yurt dışına çıkış yasağı devam edecek ve haftada bir gün en yakın kolluk birimine giderek imza verecek.
Gülşen, mahkemedeki ifadede şunları söylemişti:
“Üzerime atılı suçu ve haklarımı anladım. Ben bu konuda emniyette ve savcılıkta ifade vermiştim. Orada vermiş olduğum ifadelerimi tekrar ederim. Bana ihtiyacı olan bir çocuğum var. Ben suç işlemedim. Bana ihtiyaç olunan her an gelebilirim. Tutuksuz yargılanmak istiyorum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum, serbest bırakılmamı talep ediyorum.”
 
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.