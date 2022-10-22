Gülşen için ara karar

İmam hatiplilere yönelik sözlerinden dolayı 3 yıla kadar hapsi istenen şarkıcı Gülşen'in yargılanmasına başlandı. Verilen ara kararla 'karakola imza verme' şeklindeki adli kontrol kaldırıldı, yurt dışına çıkış yasağı ise sürüyor





Sahnedeki sözlerinden dolayı hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan şarkıcı Gülşen Çolakoğlu’nun yargılanmasına başlandı. Gülşen ve avukatları duruşmada hazır bulunurken, 10 şikayetçi de duruşma salonunda yerlerini aldı, duruşma sonrasında mahkeme yurtdışı yasağı adli kontrol tedbirinin devamı yönünde karar verdi.

Gülşen, sahnesinde bir kişiyle ilgili "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi sapıklığı oradan geliyor." demişti.

Savunma yapan Gülşen şunları söyledi:

“Daha önce de ifadeler verdim. Suçsuzum. Yargılama sonunda beraat edeceğime inanıyorum. Bütün konu, sahne içinde bir arkadaşımla şakalaşmamdan ibarettir. Sahnedeyken dinleyicilerimin arasına karışmak istedim. Kalabalıkta bu mümkün olmayacağı için sahnedeki arkadaşlarımın birinden beni seyircilerin arasına taşımasını rica ettim.

KENDİSİNİ BU LAKAPLA TANIDIM

Sahnedeki başka bir arkadaşım aramızdaki şakalaşma niyetiyle seni imam taşısın dedi. İmam da aramızda bu lakapla anılan arkadaşımız Miraç Çelenk… Bu lakabın benim bildiğim özel bir anlamı yok. Kendisini bu lakapla tanıdım. Sahne şovlarımızda sıklıkla şakalaştığım arkadaşımdır.

TEKRARLAMADIM, ALKIŞLATMADIM

Bu lakabın kelime olarak zihnimde eşleştiği bir kalıp olmasından ötürü plansız ve hesapsız bir şakayla yanıt verdim. Sahne heyecanının getirdiği refleksle söylenmiş bir şey ve iki kişi arasında geçen bir diyalog hatta şakanın sonu da kendisi diye bitmektedir. Bunu söylerken ne bir üçüncü şahıs ne de bir kesimi hedefledim. Diyalog o kadardı ve orada sonlandı. Bunu seyirciye dönüp söylemedim. Tekrarlamadım, alkışlatmadım, altını çizmedim. Sonrasında paylaşım amacıyla kullanmadım.

KENDİ VİCDANIMDA HÜRÜM

Halkı kin ve düşmanlığa tahrik edecek bir tavır sergilemedim. Niyetim ve amacın hiçbir zaman bu olmadı ve olamaz da. Bu konuda kendi vicdanımda hürüm. Suçlamayı işlemedim ve kabul etmiyorum.

HERKESTEN ÖZÜR DE DİLEDİM

Kasıtsız sıfat nedense hedefe oturtuldu. Ben yine de değerlerini rencide ettiğimi düşündüğüm herkesten özür de diledim. Sıklıkla tanık olduğumuz sapkınlık ve istismar kanayan yaramız. Ben bu yarayı sağduyulu sade bir vatandaş olarak taşıyorum.

LİNÇ VE İSTİSMARA UĞRADIM

Sadece aynı zamanda tanık da değilim mesleki kimliğimin ve duruşumun bedeli olarak mağduruyum da. Kadınlığın bedenim, eş ve anneliğim, giyimim kuşamım yüzünden defalarca sözel olarak linç ve istismara uğradım. Hatta hedef gösterildim.

İKİ KİŞİ ARASINDA GEÇEN BİR ŞAKA

Ama yine de düşüncelerimi özgürce ifade eden biriyim. Şu anda da çekinmedim. Sahnedeki şaka toplumsal duyarlılığımın bir uzantısı değildi. Sadece iki kişi arasında geçen bir şakaydı. Bir açıklama, demeç değildi. Ancak öyleymiş gibi bir yere çekildi. Böyle olmadığını videoyu izleyen herkes görecektir.

YAYINLANMA ZAMANI MANİDAR

Gerek zamanlaması gerek yayılması bana göre manipülatif ve manidardır. Manidar çünkü konserin tarihi 30 Nisan, videomun yayılma tarihi ise 24 Ağustos. Arada tam dört ay var. Videomun dört ay sonra ortaya çıkarılması, yayılması linç kampanyası başlatılması, gözaltına alınmam ve cezaevine konmam bir gün sürdü. Bütün bunları, hayatta Gülşen olarak var olmamın cezalandırılması olarak görüyorum.

ASIL TUTSAKLIĞIM ÇOCUĞUMA KAVUŞAMAMAK

Maddi kısmını geçtim, manevi olarak inanılmaz orantısız bedellere uğradım. Beş günü cezaevinde 15 gün evde olmak üzere 20 gün hapis cezası aldım. Asıl tutsaklığım çocuğuma kavuşamamak. Çocuğum İspanya’da ve yanında olamıyorum. Çocuğumun daha fazla travma yaşamasını istemiyorum. O benden mahrum ben de ondan mahrumum.

50 KÜSUR KONSERİM İPTAL EDİLDİ

Maddi kısmına gelecek olursak 50 küsur konserim iptal edildi. İptaller madden birçok kişiyi ve aileleri etkilediği için (birlikte çalıştığım arkadaşlarım) bu mağduriyetleri de üstlendim. Yurtdışındaki konserlerimi de yapamıyorum. Yeni konserler planlayamıyorum. Mağduriyetimin giderilmesini kendim ailem ve adalete sığınan herkes için istiyorum.

İZLEYİNCE HAKARETE UĞRADIĞIMI HİSSETTİM

Gülşen’in savunmasının ardından söz alan müştekilerden bazıları şikayetlerinden vazgeçtiklerini açıkladı. Bazıları ise şikayetlerinin devam ettiğini bildirdi. Şikayetçiler şunları söyledi:

“Savunmalarda, Türkiye Cumhuriyeti adaleti aşağılandı. Kimseye tepeden bakmasınlar. Ben bütün İTÜ’lüler sapıktır desem olur mu? Ben şimdi ‘Tüm Kemalistler sapıktır’ desem şakayla burası havaya kalkardı. Şikayetçiyim. Ben o videoyu izleyince hakarete uğradığımı hissettim.”

Gülşen'in avukatı Emek Emre, müvekkili hakkında beraat talep etti.

ARA KARAR

Şarkıcı Gülşen'in yargılandığı davada verilen ara kararla 'en yakın karakola imza verme' şeklindeki adli kontrol kaldırılırken yurt dışına çıkış yasağının devamına karar verildi.

Gülşen'in avukatı Emek Emre, yurtdışı yasağı adli kontrol tedbirinin devamı yönünde karar veren mahkemenin kararına itiraz etti. Emre tarafından yazılan dilekçede, 11. Asliye Ceza Mahkemesinin Gülşen’i duruşmalardan vareste tutarak daha hafif bir tedbir olan imza yükümlülüğünü kaldırmasına rağmen ağır tedbir olan yurt dışı çıkış yasağının devamına karar vermesinin usul ve yasaya aykırı olduğu savunularak, “Bu hususların bir arada yer aldığı duruşma zaptı Türk yargısının kara lekelerinden olmuştur” denildi.

“ANNELİK SORUMLILUĞU YERİNE GETİRİLEMİYOR”

Yurt dışına çıkmamak suretiyle uygulanan adli kontrol Gülşen'in seyahat hürriyetini bağlamanın yanı sıra, çocuğuna bakma yönündeki annelik sorumluluklarını da ifa etmesini engellediğinin yer aldığı dilekçede, Gülşen'in oğlunun son 3 yıldır eğitimine İspanya'nın Barselona şehrinde devam ettirdiği hatırlatıldı.

