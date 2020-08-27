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“Gül ve Düşün” İsimli Çocuk Kitabındaki Skandal Öykü

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Çocuklara yönelik tacizin ve şiddetin yoğun olduğu bir ülkede, çocuk kitaplarında da "taciz", "tecavüz" hikayeleri görür olduk.

“Gül ve Düşün” İsimli Çocuk Kitabındaki Skandal Öykü

 

Çocuklar, büyürken önce ailelerinden sonra okuldan ve arkadaşlarından ardından da izledikleri ya da okudukları şeylerden etkileniyorlar, karakterleri ise tamamen bunlar etrafında şekilleniyor. Bu nedenle özellikle 6 yaşından sonra çocuklara doğruyu öğretmek son derece önemli. Çocuklara yönelik yazılan kitaplarda, sevgi, arkadaşlık, paylaşma, öz değer ve çocuk hakları gibi konuların yer alması gerekirken, ne yazık ki ülkemizde çocuk kitaplarında öykü adı altında tecavüzü meşrulaştıran hikayeler anlatılıyor. Yazarlar bunu çekinmeden yazıyor, yayınevleri ise yine çekinmeden basıyor. Musa Dinç’in yazdığı Gül ve Düşün isimli kitaptaki tecavüz hikayesi de sosyal medyanın gündemine oturdu.

Musa Dinç tarafından yazılan ‘Gül ve Düşün’ isimli çocuk kitabındaki tecavüz hikayesinin sosyal medyada bir kullanıcı tarafından paylaşılmasının ardından olay büyük yankı uyandırdı

gül ve düşün

Kitapta bir tilkinin ayıya tecavüz etmesi anlatılırken, tecavüzü meşrulaştıran ifadelere yer veriliyor. Kitapta, “Öyle bir şey başına getireyim ki unutmasın. En iyisi tecavüz! Namusunu beş paralık edeyim” ifadeleri yer alıyor

gül ve düşün

Bir çocuk kitabındaki bu skandal ifadeler sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Tepkiler üzerine kitabın yazarı Musa Dinç, özür dileyerek kitabın satıştan kaldırıldığını açıkladı. Skandal hikayenin yazarı Dinç şunları söyledi;



“Erdemli bir davranış sergileyerek özür diledim, kitap satış dışı tutuldu; yayınevi ve benim elimde olanları imha ettik. Hakaret ve küfürler suç teşkil ediyor. Beni tanıyan ve bilenler nasıl bir insan olduğumu herkes biliyor.”

 Kitabı basan Arı Sanat Yayınevi ise kitabın satışının ve dağıtımının durdurulduğu açıklayarak özür diledi. Ancak buna rağmen kitabın bazı internet sitelerinde yer aldığı belirtilen açıklamada, “Bu konuda gerekeni yapacağız” denildi

 
Yayınevi ayrıca “Durumun düzelmesi için hukuku süreç başlamıştır. Sayfamızdan takip edebilirsiniz. Tekrardan tüm okurlarımızdan özür dileriz” açıklaması yaptı.

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