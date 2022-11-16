İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıya ilişkin soruşturmada gözaltı sayısı 50'ye yükseldi. Gözaltına alınan zanlılardan birinin, Suriyeli kadın teröriste bombayı verdiği belirlenen firari şüpheliyi Bulgaristan'a kaçmak üzere Edirne'ye götürdüğü belirlendi. Kardeşinin ise yakalanmaması durumunda saldırıyı gerçekleştiren kadını Yunanistan'a kaçırmaya çalışacağı tespit edildi









İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Taksim İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin de yaralandığı terör saldırısıyla ilgili soruşturma derinleşiyor.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, gözaltına alınanların sayısının 50'ye yükseldiğini açıkladı.

Son olarak polis, saldırıyı düzenleyen Suriye uyruklu kadın terörist Ahlam Albashir'a bomba yüklü çantayı veren firari şüpheli B.'yi Edirne’ye götürenlerin izine ulaştı.

Polis, B. isimli şüpheliyi, Bulgaristan'a kaçırmak üzere Edirne’ye götüren kişinin Ammar Jarkas olduğunu belirledi.

Zanlının kardeşi Ahmet Jarkas'ın da olayın ardından evine götürdüğü terörist Ahlam Albashir'ı buradan Yunanistan'a kaçırmayı planladığı belirlendi.

İki şüpheli emniyet ekiplerince yapılan çalışmalarda yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ediyor.

Öte yandan kadın terörist ve firari şüpheli B.'yi olay günü Beyoğlu’na bırakan kişinin Yasir isimli bir kişi olduğu öğrenildi.

İddiaya göre; kadın terörist, Beyoğlu’na gelince B.‘den bombalı çantayı aldı ve İstiklal Caddesi’ne gitti. B. isimli terörist ise aynı araçla geri döndü.

Kadın terörist Ahlam Albashir saldırıyı gerçekleştirdikten sonra B.'yi aradı. Ancak B., olay yerine gelemeyeceğini başının çaresine bakması gerektiğini söyledi.

Bunun üzerine Ahlam Albashir taksiyle Esenler’deki adrese geri dönerken B. ise Ammar Jarkas’ın yardımıyla Edirne’ye kaçtı. B.’yi gideceği yere bırakan Ammar Jarkas döndüğü İstanbul'da yakalandı.

BOMBACI 10 SAATTE YAKALANDI

Saldırıdan 10 saat sonra yakalanan Suriye uyruklu kadın terörist Ahlam Albashir'in 4 ay önce bir teröristle birlikte Türkiye'ye girdiği, iki teröristin kimlikleri belli olmasın diye karı-koca rolü yaptıkları ve bir tekstil atölyesinde çalıştıkları belirlendi.

SALDIRI TALİMATINI İTİRAF ETTİ

Sorgusunda PKK/PYD/YPG tarafından özel istihbarat ajanı olarak yetiştirildiğini söyleyen Albashir, eylem talimatını Kobani'de, terör örgütü merkezinden aldığını itiraf etti.

Teröristin, İstanbul'da kamufle olduğu süre boyunca da terör örgütü merkeziyle irtibatı evinde kaldığı diğer şüpheliler üzerinden sağladığı anlaşıldı.

Patlamadan sonra terörist Ahlam Albashir'i aracıyla Esenler'e götüren Ahmet Jarkas'ın aracına bindiği anlara ait güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

