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Görenleri şaşkına çeviren manzara

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Geçtiğimiz hafta hava sıcaklığının 30 dereceyi gördüğü Uludağ'da kar yağışı etkili olmaya başladı. Haziran ayında yağan kar şaşkınlık yaratırken, bölgede kar kalınlığının 5 santimetreyi bulduğu ifade edildi

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Görenleri şaşkına çeviren manzara
Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'a kar yağdı. Haziran ayında yağan kar şaşkınlık yarattı. Geçen hafta hava sıcaklığının 30 dereceyi gördüğü bölgede kar kalınlığı 5 santimetreyi buldu. Hava sıcaklığının düştüğü Bursa ilçelerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olurken Uludağ'da ise kar yağışı görüldü. Haziran ayına girilirken Oteller Bölgesi'nde de etkili olan kar yağışı herkesi şaşkına çevirdi.

Hava sıcaklığı gece saatlerinde sıfırın altına düştü. Sabah saatlerinde kar yağışını görenler büyük şaşkınlık yaşadı. Uludağ'daki işletme sahiplerinden Halil Kaya, ''Bugün bu mevsimde kar yağdı. Biz de şaşırdık. Geçen hafta hava sıcaklıkları yükselmişti. Bugün sıcaklıkların düşmesiyle birlikte yeniden kar yağdı. Daha önceki senelerde de yine aynı şekilde kar yağışı olmuştu. Geçen sene Mayıs ayında kar yağmıştı. Bu sene sezon geç başladığından Haziran ayında yeniden karla uyandık"' dedi.

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