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Google, Türkiye’de ofis açmaya hazırlanıyor

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Dünya devi internet arama motoru Google, TBMM'de kabul edilen ve 1 Ekim'de yürürlüğe girmesi beklenen yeni sosyal medya düzenlemesi sonrasında Türkiye'de ofis açacağını belirtti

Google, Türkiye’de ofis açmaya hazırlanıyor

Sosyal medya kullanımına kısıtlamalar getiren düzenleme Meclis'ten 29 Temmuz'da AKP ve MHP oylarıyla geçerek yasalaşmıştı. Meclis’ten geçen yasa 1 Ekim’de yürürlüğe girecek.

Yasanın kabulünün ardından Türkiye'de ilk olarak Google, ofis açacağını duyurdu.

YASA NELER GETİRİYOR?

Yeni düzenlemeye göre; Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcı (Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp) en az 1 kişiyi Türkiye'de temsilci olarak belirleyecek.

Temsilci belirlemeyen ağ sağlayıcılara kademeli olarak para cezası verilecek. 6 aylık raporu Türkçe hazırlayarak BTK'ya bildirecek. İlk rapor için Ocak 2021 olan tarih Haziran 2021'e uzatıldı.

PARA CEZASI VERİLECEK

Yer sağlayıcılık bildiriminde bulunmayan veya yükümlülüklerini yerine getirmeyenler hakkında para ve reklam yasağı verilecek. 10 bin liradan 100 bin liraya kadar verilebilen idari para cezası, 100 bin liradan 1 milyon liraya kadar artırılacak.

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