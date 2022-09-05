Gişede facia: 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Bolu'da hafif ticari aracın Gerede gişelerine çarpması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır yaralandı.

Sürücüsü henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, Anadolu Otoyolu’na girmeye çalıştığı sırada Gerede gişelerine çarptı.

Kazada sürücü ile araçtaki Esma ve Sevda Güvenkaya olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Deniz K. (10) ise sağlık ekiplerince Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralanan 1 kişi ise sağlık ekiplerince Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Araçta bulunan fındıkların çevreye saçılması nedeniyle otoyola girişler bir süre tek şeritten sağlandı. Aracın kaldırılmasıyla gişelerdeki ulaşım normale döndü.

Bolu Valisi Erkan Kılıç, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Albay Haluk Saygılı da olay yerine gelerek bilgi aldı. Cenazeler, polis, jandarma ve savcılık incelemesi sonrası Gerede Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (AA)