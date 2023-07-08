Gıda fiyatları 34 aydır aralıksız artıyor

Dünya gıda fiyatları endeksi haziranda Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. TÜİK verilerine göre Türkiye'deki gıda fiyatları ise, Ağustos 2020'den bu yana geçen 34 aydır aralıksız artıyor



Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından derlenen, tahıllar, yağlı tohumlar, süt ürünleri, et ve şeker fiyatlarındaki aylık değişimleri izleyen

Mayıs gıda fiyatları endeksi daha önce 124,3 olarak açıklanmıştı.

Böylece, dünya gıda fiyatları endeksi haziran ayında şeker, bitkisel yağlar, tahıl ve süt ürünleri fiyatlarındaki düşüşlerin etkisiyle Nisan 2021’den bu yana en düşük seviyeye gerilemiş oldu.

Haziran ayındaki dünya gıda fiyatları endeksi Mart 2022’de

Türkiye’de ise haziran ayında yıllık gıda enflasyonu yüzde 53,92 olarak hesaplandı. Böylece ülkedeki gıda fiyatları Ağustos 2020’den bu yana geçen 34 ayda aralıksız artmış oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre, haziranda aylık enflasyon yüzde 3,92, yıllık enflasyon yüzde 38,21, 6 aylık enflasyon yüzde 19,77 olmuş; ENAG’a göre ise haziranda tüketici fiyatları aylık yüzde 8,54, yıllık yüzde 108,58, 6 aylık yüzde 50,53 artmıştı.

Haziran enflasyonu, son beş ayın en yüksek aylık enflasyonu olarak kayıtlara geçti.

Böylece, TÜFE'de artış serisi 54. ayda da devam etti.

Haziran ayında

Türkiye’de gıda fiyatlarına her geçen gün yeni zamlar gelirken ve gıda enflasyonu tırmanırken, dünyadaki gıda fiyatları 26 ayın en düşük seviyesine geriledi.Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından derlenen, tahıllar, yağlı tohumlar, süt ürünleri, et ve şeker fiyatlarındaki aylık değişimleri izleyen dünya gıda fiyatları endeksi, mayıs ayındaki revize edilmiş 124 seviyesinden haziran ayında 122,3’e düştü.Mayıs gıda fiyatları endeksi daha önce 124,3 olarak açıklanmıştı.Böylece, dünya gıda fiyatları endeksi haziran ayında şeker, bitkisel yağlar, tahıl ve süt ürünleri fiyatlarındaki düşüşlerin etkisiyle Nisan 2021’den bu yana en düşük seviyeye gerilemiş oldu.Haziran ayındaki dünya gıda fiyatları endeksi Mart 2022’de Rusya ’nın Ukrayna’yı işgaliyle kaydedilen tarihi yüksek seviyenin yüzde 23,4 altında bulunuyor.Türkiye’de ise haziran ayında yıllık gıda enflasyonu yüzde 53,92 olarak hesaplandı. Böylece ülkedeki gıda fiyatları Ağustos 2020’den bu yana geçen 34 ayda aralıksız artmış oldu.Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre, haziranda aylık enflasyon yüzde 3,92, yıllık enflasyon yüzde 38,21, 6 aylık enflasyon yüzde 19,77 olmuş; ENAG’a göre ise haziranda tüketici fiyatları aylık yüzde 8,54, yıllık yüzde 108,58, 6 aylık yüzde 50,53 artmıştı.Haziran enflasyonu, son beş ayın en yüksek aylık enflasyonu olarak kayıtlara geçti.Böylece, TÜFE'de artış serisi 54. ayda da devam etti.Haziran ayında zam şampiyonu ise, yüzde 14,93'lük ortalama fiyat artışıyla “çay ve diğer demlendirilen içecek çeşitleri” olmuştu.