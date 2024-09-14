Gelinlik gitti önlük geldi

Türkiye'nin kahrolduğu vahşi cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran'ın tabutu ve mezarına gelinlik konulması tepki çekmişti. Küçük çocuğun mezarındaki gelinlik bir vatandaş tarafından kaldırıldı, yerine okul çantası ve önlüğü konuldu.

Türkiye'nin her yerinden vatandaşlar, Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın mezarına akın ederken küçük çocuğun tabutunun ardından mezarına da gelinlik konulması büyük tepki çekmişti.

Sosyal medyaya bugün yansıyan görüntülerde şair Harun Tutuş'un Narin Güran'ın ziyaret sırasında 'gelinlik' kıyafetleri mezarlıktan kaldırdığı görüldü.

Tutuş, kıyafetleri bir kenara kaldırırken sekiz yaşındaki çocuğun mezarına okul önlüğü ve çanta bıraktı.

Görüntülerde; mezara gelinlik bırakılmasına tepki gösterildiği duyuldu.