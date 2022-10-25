Gelin ve damada dudak uçuklatan takı

Aşiret düğününde iki bin kişi sıraya girdi, gelin ve damada 3 milyon 650 bin TL’lik takı takıldı

Van’da Gıravi aşiretinden Osman Elmas’ın kızı Mediha Elmas ile Gevdan aşiretinden Memet Acar’ın oğlu Feyaz Acar, düzenlenen görkemli düğün töreniyle dünya evine girdi. 2 bin kişinin katıldığı düğünde gelin ve damada takılan takı dudak uçuklattı.Toy büyüklüğünü Double Tree By Hilton Van Oteli sahibi Umut Akay’ın yaptığı düğüne yurt içi ve yurt dışından yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Türkiye'nin farklı illerinin yanı sıra İran ve Irak'tan da katılımın sağlandığı düğüne; aşiret liderleri, kanaat önderleri, iş insanları ve yaklaşık 2 bin davetli katıldı.Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde halayların çekildiği düğünde gelin ve damada 3 milyon 650 bin TL’lik takı takıldı.