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Gelin ve damada dudak uçuklatan takı

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Aşiret düğününde iki bin kişi sıraya girdi, gelin ve damada 3 milyon 650 bin TL’lik takı takıldı

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Gelin ve damada dudak uçuklatan takı

Van’da Gıravi aşiretinden Osman Elmas’ın kızı Mediha Elmas ile Gevdan aşiretinden Memet Acar’ın oğlu Feyaz Acar, düzenlenen görkemli düğün töreniyle dünya evine girdi. 2 bin kişinin katıldığı düğünde gelin ve damada takılan takı dudak uçuklattı.
Toy büyüklüğünü Double Tree By Hilton Van Oteli sahibi Umut Akay’ın yaptığı düğüne yurt içi ve yurt dışından yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Türkiye'nin farklı illerinin yanı sıra İran ve Irak'tan da katılımın sağlandığı düğüne; aşiret liderleri, kanaat önderleri, iş insanları ve yaklaşık 2 bin davetli katıldı.
Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde halayların çekildiği düğünde gelin ve damada 3 milyon 650 bin TL’lik takı takıldı.


Van'da Gıravi aşiretinden Osma...
 
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