Gece kulübünde olaylı gece

Eğlence mekanında olaylı gece! Nejat İşler, İnanç Konukçu'ya yumruk attı, Birce Akalay başını duvara vurdu

Oyuncu Nejat İşler, Asmalımescit’te bir gece kulübünde Birce Akalay ile eğlendiği sırada yanlarına Behzat Ç. dizisinden rol arkadaşı İnanç Konukçu geldi.

TV100'den Onur Üçkarışoğlu’nun haberine göre. alkolün etkisiyle Konukçu’yu tanıyamayan Nejat İşler, eski rol arkadaşına yumruk attı.

BİRCE AKALAY BAŞINI DUVARA VURDU İDDİASI

İddiaya göre çıkan arbedede Birce Akalay da başını sert şekilde duvara vurdu.

İNANÇ KONUKÇU OLAYI DOĞRULADI

Yaşanan olaya ilişkin konuşan İnanç Konukçu, “Bizim aramızda tatsız bir olay olmaz. Abim bana kızar. Ben abime sinirlenirim sadece. Ben içime atarım. Abim bana kızar ama…” diyerek olayı kabul etti.

