Gece kulübünde olaylı gece

Oyuncu Nejat İşler, Asmalımescit’te bir gece kulübünde Birce Akalay ile eğlendiği sırada yanlarına Behzat Ç. dizisinden rol arkadaşı İnanç Konukçu geldi.
TV100'den Onur Üçkarışoğlu’nun haberine göre. alkolün etkisiyle Konukçu’yu tanıyamayan Nejat İşler, eski rol arkadaşına yumruk attı.
BİRCE AKALAY BAŞINI DUVARA VURDU İDDİASI
İddiaya göre çıkan arbedede Birce Akalay da başını sert şekilde duvara vurdu.
İNANÇ KONUKÇU OLAYI DOĞRULADI
Yaşanan olaya ilişkin konuşan İnanç Konukçu, “Bizim aramızda tatsız bir olay olmaz. Abim bana kızar. Ben abime sinirlenirim sadece. Ben içime atarım. Abim bana kızar ama…” diyerek olayı kabul etti.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.