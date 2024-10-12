Gebze'de vahşet

AKP'li Gebze Belediyesi'ne ait Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde onlarca sokak köpeği ölü halde çöp torbalarıyla bulundu

Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki bir rehabilitasyon merkezinde çöp torbaları içinde 30 köpek, 14 kedi ve bir karga ölü olarak bulundu. Hayvanların iğneyle zehirlenerek öldürüldüğü iddia edilirken, hayvanseverler katliama tepki gösterdi. Valilik, olaya ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Kocaeli’de bir rehabilitasyon merkezinde 45 hayvanın iğneyle öldürüldüğü iddia edildi.

Pelitli Mahallesi’nde bulunan Gebze Belediyesi’ne ait Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’ni dün ziyaret eden bir kişi, geçen çarşamba günü geldiği merkezde gördüğü hayvanların bu kez olmadığını fark etti.

Etrafı gezen kişi, merkezin arka kısmındaki çöp konteynerlerinde poşetlerde ölmüş hayvanları görünce durumu yetkililere bildirdi.

30 köpek, 14 kedi ve 1 karganın iğneyle zehirlenip öldürüldüğü iddia edildi.

Haberi alan hayvanseverler ve belediye yetkilileri de merkeze gitti.

Katliamı barınağa gelen yaşam hakkı savunucuları ortaya çıkardı. Poşetlerin içinden anestezik bir ilaç da bulunduğu öne sürüldü.

Bölgeye giden CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, Gebze Belediyesi'ni konuyla ilgili açıklama yapmaya davet etti.

Çiler, “Bunun Gebze'ye yakışmadığını, bir vahşet olduğunu düşünenlerdenim. Yetkililerin en acil şekilde çıkıp açıklama yapması lazım.” dedi.

Yaşanan ölümlere ilişkin Kocaeli Valiliği’nden açıklama yapıldı.

Valilik, olayla ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.

TİP Sözcüsü Sera Kadıgil olay yerine giderek SÖZCÜ TV'ye skandalı anlattı. Kadıgil, şu ifadeleri kullandı:

Yüksek dozda iğnelerle öldürmüşler hayvanları. 47 köpek 13 kedi ölü bulundu. Veteriner İşleri Müdürü kanundan doğan haklarını kullandıklarını söyledi. Hala tek bir kişi bile gözaltına alınmadı.

Hayvanların ölümü 'ani ölüm' olarak kayda geçmiş. Kedilerin de köpek olarak kayıtlara geçmiş. Çünkü kedileri öldürdükleri öğrenilirse ceza alabilirler. Biz yasa tasarısı sırasında hatırlatmalarla bunu söylemiştik. Kediler bu ötenazi yasasına dahil değil. Kılıf uydurmuş belediye bu olaya. "

