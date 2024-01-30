Gaziantep'te aile katliamı!

TIR şoförü, eşini ve iki kayınbiraderini öldürüp intihar etti

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir aile katliamı yaşandı. TIR şoförü Halil Çağlar evi terk eden eşi Yüksel Çağlar ve 2 kayınbiraderini öldürüp kızı ve baldızını yaraladı. Olay yerinden kaç saldırgan daha sonra aynı silahla Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde intihar etti.Gaziantep'in Nizip'te TIR şoförü Halil Çağlar (47), bir süre önce evi terk ederek ailesinin yanına taşınan eşi Yüksel Çağlar ile görüşmek üzere Belkıs Mahallesi Kısa Sokak'ta eve gitti. Burada tartışma çıkması üzerine Halil Çağlar, tabancayla eşi Yüksel Çağlar, kayınbiraderleri Mehmet ve Ahmet Oymak'ı öldürdü.Halil Çağlar, kızı Nimet ile baldızı Adile Oymak'ı da yaraladı. Sağlık ekiplerince Nizip Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay yerinden otomobiliyle kaçan zanlı, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde aynı silahla aracında intihar etti.