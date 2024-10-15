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Gasilhanede panik! Cenaze yıkanırken gözlerini açtı

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İstanbul’un Fatih ilçesinde cenaze sırasında ölmediği anlaşılan kişinin ardından Hatay'da da ilginç bir olay yaşandı. Bu sefer, bir yıldır kanserle mücadele eden Necah Abu Hıdır'ın suyla temasında gasilhanede gözlerini açması paniğe neden oldu. Sağlık ekiplerinin gasilhanede ve hastanede yaptıkları kontrollerde yabancı uyruklu kadının ölümünün gerçekleştiği tespit edildi.

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Gasilhanede panik! Cenaze yıkanırken gözlerini açtı
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İstanbul’da cenaze namazında ölmediği ortaya çıkan adamın ardından ilginç bir olay da Hatay'da gerçekleşti.

Antakya ilçesi Üzümdalı Mahallesi'nde yaşayan yabancı uyruklu 60 yaşındaki Necah Abu Hıdır, bir yıldır mide kanseriyle mücadele ettikten sonra durumu kötüye gidince hastaneye kaldırıldı.Gasilhanede panik! Cenaze yıkanırken gözlerini açtı - 2

Necah Abu Hıdır, Reyhanlı Devlet Hastanesi'nde 3 gün önce vefat etti. Ailesi tarafından cansız bedeni teslim alınan Hıdır'ın cenazesi defnedilmek üzere Reyhanlı mezarlık kompleksine getirildi. 

Kadının cansız bedeninin gasilhanede yıkandığı esnada suyla temasıyla gözlerinin açılmasıyla panik yaşandı. Ailenin de durumu fark etmesi üzerine gasilhaneye sağlık ekipleri çağrıldı. 

Gasilhanede panik! Cenaze yıkanırken gözlerini açtı - 3

Olay yerindeki kontrollerin ardından kadının cansız bedeni yeniden hastaneye kaldırıldı ve yapılan kontrollerde kadının ölümünün daha önceden gerçekleştiği tespit edildi.

Gasilhanede panik! Cenaze yıkanırken gözlerini açtı - 4

Cenaze yeniden Reyhanlı Mezarlık kompleksine getirilerek işlemlerin ardından defnedildi. Hıdır'ın ailesi annelerinin gasilhanede yeniden canlandığını iddia ederek annelerinin iki kez can verdiğini söylediler.

Gasilhanede panik! Cenaze yıkanırken gözlerini açtı - 5

"3 DEFA SES ÇIKARDI"

Annesini gasilhanede yıkanırken 3 defa ses çıkardığını iddia eden Ahmed Hakim, "Sabah hastane aradıktan sonra annemin cenazesini almaya gittim. Annemi gasilhanede yıkarken 3 defa ses çıkarttı. Annemin yaşadığını düşünerek ambulansı aradık. Annemi tekrardan hastaneye götürdüler." dedi.

Hakim, sağlık ekiplerinin annesinin muayene sonucunda öldüğünü söylediklerini kaydetti.

Annesinin gasilhanede canlanarak 2 kez can verdiğini iddia eden Zafer Hakim, “Annemin cenazesini almak için ailecek oraya gittik. Morgtan aldıktan sonra cenazesi sıcaktı. Cenazeyi yıkarken annem gözünü açtı. Annem gözünü açtıktan sonra 3 defa 'ah ah' dedi." ifadelerini kullandı.

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