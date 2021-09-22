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Fotoğraf çektirmek için girdiği tarihi topun içinde mahsur kaldı

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İstanbul Beşiktaş Sahili'nde sergilenen tarihi savaş topunun içine girip sıkışan kişiyi itfaiye ekibi kurtardı.

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Fotoğraf çektirmek için girdiği tarihi topun içinde mahsur kaldı
 

Beşiktaş, Barbaros Meydanı’nda sergilenen Osmanlı dönemine ait ağızdan dolma demir kaval topun içine giren bir kişi burada sıkıştı. Bir süre çıkmak için çabalayan kişiyi çevredekiler de çıkaramayınca itfaiye ekiplerine haber verildi.

Kısa sürede gelen Beşiktaş itfaiyesine bağlı ekipler tarihi savaş topunun ağız kısmında sıkışan kişiyi kurtardı. Fotoğraf çektirmek için topun içine girip sıkıştığı belirtilen kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. DHA


Fotoğraf çektirmek için girdiği tarihi topun içinde mahsur kaldı - Dailymotion Video
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