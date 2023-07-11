Fiyatlar 9 kat arttı

Türkiye’de vatandaş için temel gıda ürünlerine erişmek, kiraya çıkmak, araba almak hayal oldu. Kilo ile alışveriş dönemi geride kalırken, vatandaşın meyve ve sebzeyi tek tek alması bile çare olmadı. Dar gelirli için sağlıklı beslenmek de iyice zorlaştı.
FİYATLAR YERİNDE DURMADI
2014'te bilinen bir market zincirden, içinde; et, peynir, yoğurt, yumurta gibi temel gıda ürünlerinin bulunmadığı, ‘abur cubur' olarak adlandırılan ürünlerin yer aldığı bir alışveriş için ödenen 62.23 TL'lik fişin fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı.
Bugün ise aynı sepetin bedeli 9 kat artışla, 580 TL'ye çıktı. Alım gücü ürün fiyatlarıyla aynı doğrultuda artmayan vatandaşlar ise “Ülkede ucuz hiçbir şey kalmadı. Yemek, içmek en temel ihtiyaçlarımız olmasına rağmen ulaşamıyoruz.” diyerek tepkilerini gösterdi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.