Fiyatlar 3 katına çıktı

İstanbul’da deprem riski olan bölgelerde oturanlar çevre illere taşınmaya başladı. Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ’da depremden sonra 53 binin üzerine konutta kiralama veya satış işlemi gerçekleşti. Bu bölgelerde fiyatlar üç katına çıktı



Birkaç hafta içinde sadece

Bölgede fiyatlar üçe katlanırken, arsa satışlarına da yoğun ilgi yaşanıyor. Kırklareli'nin köylerindeki arsa metrekare fiyatları 1.500 liraya dayandı. Bölgedeki emlakçılar ise arazi ve arsa arzında sıkıntı yaşandığını belirtiyor.

Geçtiğimiz yıl Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in de Trakya'dan arazi aldığı söylentileri bölgede fiyatları hareketlendirmişti.

SATIŞTA MUĞLA KİRADA ANKARA

Sabah gazetesindeki haberde yer verilen Endeksa verilerine göre, 6 Şubat'taki afetten sonra depremin etkilediği iller ve çevre illerde stok önemli ölçüde düştü, fiyatlar ise arttı.

Depremin etkilediği illerde satılmayı bekleyen konut stoku ortalama yüzde 53, kiralanmayı bekleyen stok adedi ise yüzde 59 düşüş gösterdi. Depremden en çok etkilenen illerden olan Hatay'da satılmayı bekleyen konut stoku yüzde 85, kiralık konut stoku ise yüzde 93 düştü, satılık konutların fiyatları yüzde 16, kiralar ise yüzde 56 artış gösterdi.

Malatya'da ise satılık konut stoku yüzde 93, kiralık konut stoku yüzde 95 düşerken, satılık konut fiyatları yüzde 33, kiralar ise yüzde 41 artış gösterdi.

Çevre iller arasında gayrimenkul fiyatlarının en fazla etkilendiği iller Tunceli ve Kayseri oldu. Tunceli'de satılık konut fiyatları yüzde 16, kiralar yüzde 1 arttı. Kayseri'de ise satılık konut fiyatları yüzde 13, kiralar yüzde 29 artış gösterdi.

MERSİN'DEKİ YAZLIKLAR SATIŞA ÇIKTI

Çevredeki neredeyse tüm illerde stok düşerken Mersin'de satılık konut stoku yüzde 36, kiralık konut stoku ise yüzde 31 arttı. Özellikle Adana'daki depremzedeler başta olmak üzere Mersin'de yazlık konutu bulunan kişilerin bu konutları kiraya veya satışa çıkarttığı bu nedenle stokların arttığı belirtiliyor.

KÖYE GİDİP ŞEHİRDEKİ EVİ KİRAYA VERİYORLAR

Edirneli emlakçılar kentte ev fiyatlarının 3 katı arttığını söyledi. Bu durumun hormonlu bir büyümeye neden olduğu ve bütün mevcut stokların bitmek üzere olduğu belirtildi. Kent merkezinde evleri olanların yüksek kiralardan yararlanmak için konutundan çıkıp köydeki evine yerleşdiği bilgiyi paylaşıldı.

Kırklareli'de ise hem 11 şehirdeki depremzedelerin hem de İstanbul'da yaşamaktan ya da depremden korkanların geldiği, belirtiliyor. Geçen yıl köylerdeki arsa metrekareleri 300 lira civarındayken, şu anda 1.500 TL'yi geçmiş durumda.

Kahramanmaraş depremlerinin ardından İstanbul 'dan göç hızlandı. Ayrılanlar için ilk alternatif ise deprem riskinin de az olduğu Trakya bölgesi oldu. Bölge son dönemde, tarihinin en büyük emlak hareketliliğini yaşadı.Birkaç hafta içinde sadece Kırklareli 'nde 8 binden fazla konutta kiralama ya da satış işlemi yapıldı. Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ ticaret odalarının açıkladığı verilere göre, bölgede depremden sonra 53 binin üzerine işlem gerçekleşti. Mevcut yapı stokunun neredeyse yüzde 95'i doldu.Bölgede fiyatlar üçe katlanırken, arsa satışlarına da yoğun ilgi yaşanıyor. Kırklareli'nin köylerindeki arsa metrekare fiyatları 1.500 liraya dayandı. Bölgedeki emlakçılar ise arazi ve arsa arzında sıkıntı yaşandığını belirtiyor.Geçtiğimiz yıl Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in de Trakya'dan arazi aldığı söylentileri bölgede fiyatları hareketlendirmişti.Sabah gazetesindeki haberde yer verilen Endeksa verilerine göre, 6 Şubat'taki afetten sonra depremin etkilediği iller ve çevre illerde stok önemli ölçüde düştü, fiyatlar ise arttı.Depremin etkilediği illerde satılmayı bekleyen konut stoku ortalama yüzde 53, kiralanmayı bekleyen stok adedi ise yüzde 59 düşüş gösterdi. Depremden en çok etkilenen illerden olan Hatay'da satılmayı bekleyen konut stoku yüzde 85, kiralık konut stoku ise yüzde 93 düştü, satılık konutların fiyatları yüzde 16, kiralar ise yüzde 56 artış gösterdi.Malatya'da ise satılık konut stoku yüzde 93, kiralık konut stoku yüzde 95 düşerken, satılık konut fiyatları yüzde 33, kiralar ise yüzde 41 artış gösterdi.Çevre iller arasında gayrimenkul fiyatlarının en fazla etkilendiği iller Tunceli ve Kayseri oldu. Tunceli'de satılık konut fiyatları yüzde 16, kiralar yüzde 1 arttı. Kayseri'de ise satılık konut fiyatları yüzde 13, kiralar yüzde 29 artış gösterdi.Çevredeki neredeyse tüm illerde stok düşerken Mersin'de satılık konut stoku yüzde 36, kiralık konut stoku ise yüzde 31 arttı. Özellikle Adana'daki depremzedeler başta olmak üzere Mersin'de yazlık konutu bulunan kişilerin bu konutları kiraya veya satışa çıkarttığı bu nedenle stokların arttığı belirtiliyor. Deprem sonrasında konut satış fiyatlarının en fazla arttığı il Muğla, kiraların en fazla arttığı il ise Ankara oldu. Muğla'da satılık konut fiyatları yüzde 13, kiralar yüzde 20 artış gösterdi. Ankara'da ise kiralar yüzde 26, satılık konut fiyatları yüzde 11 arttı.Edirneli emlakçılar kentte ev fiyatlarının 3 katı arttığını söyledi. Bu durumun hormonlu bir büyümeye neden olduğu ve bütün mevcut stokların bitmek üzere olduğu belirtildi. Kent merkezinde evleri olanların yüksek kiralardan yararlanmak için konutundan çıkıp köydeki evine yerleşdiği bilgiyi paylaşıldı.Kırklareli'de ise hem 11 şehirdeki depremzedelerin hem de İstanbul'da yaşamaktan ya da depremden korkanların geldiği, belirtiliyor. Geçen yıl köylerdeki arsa metrekareleri 300 lira civarındayken, şu anda 1.500 TL'yi geçmiş durumda.