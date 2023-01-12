Fincancı'ya tahliye sürprizi

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik açıklaması sonrası "Terör örgütü PKK propagandası" yaptığı gerekçesiyle hakkında dava açılan ve 27 Ekim 2022'de tutuklanan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılarak tahliye edildi.
İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada son savunmaların alınmasının ardından kararını açıklayan mahkeme, Fincancı'nın "Silahlı terör örgütü PKK propagandası yapmak" suçundan 2 yıl 2 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.
Mahkeme heyeti, sanığın tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi.
Duruşmada son sözü sorulan Fincancı, "Bu hukuki bir dava değil, siyasi bir dava. Siyaseten TTB'yi, demokratik ilkeleri yok etmek üzere bir dava" dedi.
Kararın ardından duruşmaya katılanlar, Çağlayan Meydanı'nda toplandı. Duruşmaya katılan TTB temsilcileri, İstanbul Adalet Sarayı önünde basın açıklaması yaptı.
Şebnem Korur Fincancı'nın avukatı Meriç Eyüboğlu, "Ceza da verildi ama tahliye kararına çok sevindik, sürpriz oldu. Hiç beklemiyorduk, o nedenle çok mutluyuz" dedi.
Savcı mütalaasında, Fincancı için ''Terör örgütü propagandası yapmak'' suçundan üst sınırdan 7,5 yıla kadar hapis talep etmişti.
Fincancı dün saat 17.50 sıralarında Bakırköy Cezaevinden çıktı. Fincancı, cezaevi önünde bekleyenler tarafından çiçekler ile karşılandı.
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