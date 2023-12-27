Ferrari ve Bently ile devriye

İstanbul’da "Comanchero" suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda ele geçirilen lüks araçlar, polis teşkilatına tahsis edildi. Porsche, Ferrari ve Bentley gibi markaların da bulunduğu araçlar, polis araçları haline getirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün organize suç örgütlerine karşı gerçekleştirdiği operasyonlar sonucu ele geçirilen 23 lüks otomobil, emniyetin hizmetine verildi. Daha önce operasyonlarda ele geçirilen araçlar otoparklarda uzun süre kalıyordu veya çürümeye terk ediliyordu. Bu kez mahkeme tarafından emniyetin hizmetine geçirilmesine karar verildi.Araçların çoğunluğu İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri'nin operasyonla çökerttiği Comanchero Çetesi'ne aitti.Lüks araçların arasında Ferrari 488 GTB, Bentley Continental GT, Land Rover, Porsche Taycan ve Audi, Volvo, Mercedes ve BMW'nin son modelleri yer alıyor.Araçlar, trafik ekiplerince kullanılmaya başlandı.BENTLEY CONTİNENTAL GT2020 sonrası olan versiyonun ikinci el piyasa değeri yaklaşık 30 milyon TL civarında. 2023 modelde ise fiyat 40 milyonun üzerine çıkıyor.FERRARİ 488 GTB2015 yılında tanıtılan Ferrari 488 GTB, Model 0'dan 100'e hızlanmasını 3 saniyede tamamlıyor. İkinci elde piyasa değeri 2016-2018 arası modellerde ortalama 30 milyon TL.AUDİ RS6 QUATTROEmniyete tahsis edilen araçlar arasında Audi'nin RS6 Quattro modeli de yer alıyor. 2015-16 model olan görseldeki aracın ikinci el piyasa değeri 6-7 milyon TL arasında değişiyor.PORSCHE TAYCAN TURBOEle geçirilen araçların arasında tek elektrikli model Porsche Taycan. Taycan'ın ikinci elde piyasa değeri 6 ila 8 milyon TL arasında değişiyor.Ortalama 500 km menzil sunan Taycan Turbo 0'dan 100'e 3.2 saniyede çıkıyor.MERCEDES-BENZ GLS 6323 araç arasında Mercedes-Benz'in farklı modelleri de bulunuyor. Bunlardan en dikkat çekeni ise GLS 63 SUV. Modelin ikinci el değeri yaklaşık 12 milyon TL.