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Faciadan dönüldü

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İstanbul Sarıyer ilçesi, Maden Mahallesi’nde evin üzerine inşaat demiri yüklü TIR devrildi. Evde mahsur kalan 5 kişi ve şoför kazada yaralandı. TIR'ın düştüğü yerde üç ev bulunurken facianın eşiğinden dönüldü

Faciadan dönüldü

 

Maden Mahallesi Özdereiçi Caddesi’nde yokuştan inen Remzi Bingöl yönetimindeki 34 BV 1304 plakalı demir yüklü TIR, yolun alt tarafında bulunan gecekondunun üzerine düştü.

TIR'IN ÜZERİNE UÇTUĞU EVİN SAHİBİ KONUŞTU


Demir yüklü TIR gecekondunun üstüne devrildi - 2

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye, 112 Acil Servis ve AFAD ekipleri sevk edildi.


Demir yüklü TIR gecekondunun üstüne devrildi - 3

Emniyet ekipleri caddeyi trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri de gecekonduda mahsur kalan İbrahim, Ayşe, Rafet, Furkan ve Türkan Tosun ile TIR'ın sürücüsü Remzi Bingöl’ü kurtarmak için çalışma başlattı.


 
Demir yüklü TIR gecekondunun üstüne devrildi - 4

İtfaiye ekipleri gecekondu içerisindeki 5 kişiyi ve TIR sürücüsü Remzi Bingöl’ü yaralı olarak bulundukları yerden çıkardıktan sonra 112 Acil Servis ekiplerine teslim etti.


Demir yüklü TIR gecekondunun üstüne devrildi - 5

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından tedavi altına alınmak üzere ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı.


Demir yüklü TIR gecekondunun üstüne devrildi - 6

Gecekondunun üzerine düşen TIR'ı bulunduğu yerden kaldırma çalışmaları devam ediyor.


 
Demir yüklü TIR gecekondunun üstüne devrildi - 7
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