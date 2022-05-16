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Eylem hazırlığındaki DAEŞ'li canlı bomba yakalandı

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Canlı bomba saldırısı hazırlığındaki DAEŞ'li terörist, Şanlıurfa'da polisin operasyonuyla yakalandı.

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Eylem hazırlığındaki DAEŞ'li canlı bomba yakalandı

 

Kilis'te eylem hazırlığındaki canlı bomba polis ekiplerince yakalandı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında el konulan bir flash bellek içeriğinde yapılan incelemede; DAEŞ terör örgütüne ait çok sayıda örgütsel döküman tespit edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, örgütsel dökümanların çözülmesiyle operasyon başlattı.

Şanlıurfa TEM Şube Müdürlüğünce "Ebi Enes El Kahtani" kod adlı "Beşşar El Mızhen" isimli zanlı gözaltına alındı.

Şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyaller el konuldu.

Teröristin; örgütün sözde Şam vilayeti yöneticileriyle bağlantı kurarak Türkiye'de canlı bomba eylemi yapmayı planladığı belirlendi.

Yakalanan teröristle birlikte bu yıl DEAŞ’ın yapmayı planladığı 10’uncu canlı bomba eylemi engellenmiş oldu.

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