Evde doğurduğu bebeği çöpe attı

İstanbul’da, bebeğini çöpe atan kadın gözaltına alındı. Emniyete götürülen kadın, cinsel saldırı sonucu hamile kaldığını, bebeğini ölü doğduğu için çöpe attığını söyledi



İstanbul’da, bebeğini çöpe atan V.S.K., polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyete götürülen V.S.K., cinsel saldırı sonucu hamile kaldığını, bebeğini ölü doğduğu için çöpe attığını söyledi. V.S.K.’nın ismini verdiği şüpheli O.U. da yakalandı. Adliyeye sevk edilen O.U., serbest kaldı, V.S.K. ise tutuklandı.

İstanbul Bahçelievler'de yaşayan 28 yaşındaki V.S.K. 6 ay önce doktora giderek hamile olduğunu söyledi. Ailesinin hamile olduğundan haberi olmayan V.S.K., hamileliği boyunca takip edildi.

Ancak doğum yapması gereken süreçte bir kayıt oluşmadığı için sağlık sistemine bilgilendirme yapıldı. Sağlık Bakanlığı bunun üzerine ihbarda bulundu.

BANYODA DOĞUM YAPTI

İstanbul Polisi, V.S.K.'nın Çobançeşme'deki evine gitti. Emniyete götürülen kadın ifadesinde, 22 Temmuz'da banyoda doğum yaptığını belirterek, “Doğum yaparken, göbek kordonu bebeğimin boynuna dolanmıştı. Ölü olarak doğdu. Bir kaç saat bekledim. Mavi bir torbaya koydum. Çöpe attım” dedi.

BEBEK SÖYLEDİĞİ YERDE BULUNAMADI

Bunun üzerine şüpheli olarak gözaltına alınan kadına bebeği nereye attığı soruldu. Gösterdiği yer de ise bebek bulunamadı. Güvenlik kamera çalışması yapan polis, genç kadının elinde bir poşetle çöp konteynerine gittiği ana ait görüntüleri de buldu.

Araştırmalarda konteynerin çöp kamyonu tarafından boşaltıldığı da belirlendi. Ekipler atık merkezinde de inceleme yaptı. Ancak bebek bulunamadı.

CİNSEL SALDIRI İDDİASI

Bebeği bulamayan ekipler, V.S.K.'ya bebeğin babasını sordu. Genç kadının 2021 Kasım ayında Bayrampaşa'da işyerine gittiği O.U. tarafından cinsel istismara uğradığını ve hamile kaldığını öne sürdü. Rızası dışında birlikte olduğu kişinin O.U. olduğunu ifade etti. Genç kadının ifadesi üzerine polis şüpheliyi gözaltına aldı.

“‘KÜRTAJ İÇİN YARDIMCI OLURUM’ DEDİM BİR DAHA GÖRÜŞMEDİK”

Yakalanan O.U. “Cinsel Saldırı” suçundan, genç kadın ise “Kasten Öldürme” suçundan adli makamlara sevk edildi. Cinsen saldırı suçunu kabul etmeyen O.U.’nun ifadesinde “Sosyal medya üzerinden tanıştık. Evime gittik, birlikte olduk. Asla zorla birlikte olmadım. Sonra beni aradı hamile olduğunu söyledi. Kürtaj için maddi anlamda yardımcı olabileceğimi söyledim. Daha sonra görüşmedik” dedi.

O.U. serbest kalırken, V.S.K. tutuklandı. Bebeğin bulunması için çalışmanın sürdüğü öğrenildi.

