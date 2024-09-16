banner913
banner932
Özcan Deniz, Merit Royal Diamond’da yine gönülleri fethetti
Özcan Deniz, Merit Royal Diamond’da yine gönülleri fethetti
23 0
Estonyalı atlet İstanbul'da ip üzerinde yürüyerek Asya'dan Avrupa'ya geçti
Estonyalı atlet İstanbul'da ip üzerinde yürüyerek Asya'dan Avrupa'ya geçti
16 0
 
CTP, “Çocuklar okula, halk sokağa, Hükümet istifa” sloganıyla eylem yaptı
CTP, “Çocuklar okula, halk sokağa, Hükümet istifa” sloganıyla eylem yaptı
27 0
"Bu kadar aydır ne yapardınız?"
23 0
''Konu, UBP'ye mal edilemez''
''Konu, UBP'ye mal edilemez''
38 0
''Çocuklarımızın hayatlarıyla oynanıyor''
''Çocuklarımızın hayatlarıyla oynanıyor''
24 0
"21 Eylül’de istikrar kazanacak"
23 0
banner1032

Estonyalı atlet İstanbul'da ip üzerinde yürüyerek Asya'dan Avrupa'ya geçti

banner1020

Slackline alanında 3 kez dünya şampiyonu olan Estonyalı atlet Jaan Roose, İstanbul'da Asya kıtasından Avrupa kıtasına ip üstünde yürüdü.

banner1045
Estonyalı atlet İstanbul'da ip üzerinde yürüyerek Asya'dan Avrupa'ya geçti
banner971
Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Karayolları Genel Müdürlüğü katkılarıyla gerçekleşen Continental Pass etkinliğinde Jaan Roose, deniz seviyesinin 165 metre üzerinde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün üst kısmında 1074 metrelik özel bir ip üstünde 47 dakikada Asya kıtasından Avrupa kıtasına geçmeyi başardı. Roose, böylece ip üzerinde kıtalararası geçiş yapan ilk kişi oldu.
Estonyalı sporcu, karşıya geçmesinin ardından Türk bayrağı ile ip üzerinde küçük bir yürüyüş de yaptı.
Roose, yürüyüşünün ardından yaptığı açıklamada, "Boğaz, binlerce yıllık kültürel öneme ve inanılmaz bir doğal güzelliğe sahip. Bunu değişken hava koşulları ve güçlü deniz akıntılarıyla birleştirince ip üzerinde yürümek için eşsiz bir yer oldu. Tarih yazdım, dolayısıyla çok mutluyum." ifadelerini kullandı.
Roose, geçen yıl Katar'da dünyanın en uzun tek bina slackline yürüyüşünü yapmıştı.
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.