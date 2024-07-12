Eski sevgili dehşeti

Karaman'da bir kişi, kapıyı açan olmayınca balkondan evine girdiği eski kız arkadaşı Seher İşler ile yanında gördüğü bir erkeği bıçakladı. Hastaneye kaldırılan 23 yaşındaki Seher kurtarılamadı

Karaman'da bir kişi eski kız arkadaşını bıçakla öldürdü, yanındaki kişiyi yaraladı.

Karaman'da Yavuz T. (31), iddiaya göre dün saat 07.00 sıralarında eski kız arkadaşı Seher İşler'in (23) Larende Mahallesi 578 Sokak'taki evine gitti. Kapıyı açan olmayınca Yavuz T., balkondan tırmanıp üst katta oturan İşler'in evine girdi.

Yavuz T. evde Seher İşler ve M.T. adlı erkekle karşılaştı. Burada, taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada Yavuz T., bıçakla Seher İşler ve M.T.'yi, vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçakladı. Gelen sesleri duyan mahallelinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı İşler ve M.T., ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan İşler, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

Yavuz T., polis ekipleri tarafından evde gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

