Eşini ve sevgilisini vurup intihar etti

Dehşete düşüren olay dün saat 14.00 sıralarında Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Atalar Mahallesi 1344 sokakta meydana geldi
Hakkında uzaklaştırma kararı alan eşi Özlem Ülker'i (36) sevgilisi olduğu öne sürülen Yusuf Cavlak (40) ile birlikte gören Emin Ülker (41) tartışmaya başladı.
Öfkeli koca sinirlerine hakim olamayarak yanında getirdiği av tüfeği ile yakın mesafeden önce Özlem Ülker'in göğsüne ve karın boşluğuna daha sonra sevgilisi olduğu öne sürülen Yusuf Cavlak'ın göğsüne ikişer kez ateş etti.
Olay yerinden kaçan Emin Ülker, cinayetin işlendiği yerden iki sokak ileride bir apartman boşluğuna girerek tüfekle kendi başına ateş edip, canına kıydı.
İntihar eden Emin Ülker ile silahla vurduğu Yusuf Cavlak olay yerinde hayatını kaybetti. Özlem Ülker ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Cinayet sırasında çiftin biri 2, diğeri 6 yaşındaki iki çocuğu da annelerinin vurulma anına şahit oldu.
SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIM YAPMIŞ
İntihar eden Emin Ülker’in daha önce sosyal medyada paylaşım yaparak “Benim ölümümden Yusuf Cavlak ve eşim Özlem Ülker sorumludur. Hakkım herkese helal olsun. Eşim ve Yusuf Cavlak hariç” yazdığı ortaya çıktı. Çatı ustası olan Emin Ülker'in KKTC’de müzisyenlik yapan Yusuf Cavlak'a evini açtığı daha sonra ise eşi ile arasının bozulduğu iddia edildi.
Cavlak ile genç kadının birlikte yaşadığı, bu nedenle Emin Ülker ile sık sık tartıştığı ileri sürüldü.
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