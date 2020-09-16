Esenyurt'ta pompalı tüfek dehşeti

Eline aldığı pompalı tüfek ile sağa sola rastgele kurşun yağdıran şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde, eline pompalı tüfek alan Rıdvan D., aralarında husumet bulunduğu öne sürülen N.Ü.'nün evine doğru rastgele ateş etti.



Saldırganın tüfeğinden çıkan mermiler evin pencerelerini kırdı.

Mahalle sakinleri zaman zaman ağza alınamayacak küfürler eden Rıdvan D.'yi cep telefonları ile görüntülerken, polise de haber verdi.

GÖZALTINA ALINDI

Esenyurt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, şüpheliyi elindeki pompalı tüfek ile yakalayarak gözaltına alırken, Esenyurt Polis Merkezi Amirliği'ne teslim etti.

Yapılan araştırmada şüphelinin çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı bulunduğu, cezaevinden kısa süre önce çıktığı belirtildi.