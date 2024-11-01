Esenyurt ayakta

İstanbul Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanmasının ardından Esenyurt’a kayyum atandı. CHP, olayı protesto etmek için Esenyurt’ta miting düzenledi. İmamoğlu, yumruğunu kaldırıp iktidara rest çekti: "Sizinle uğraşacağım uğraşacağım"

İstanbul Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in “PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanmasının ardından Beyoğlu Kaymakamı Can Aksoy, özel vekalet onayıyla Esenyurt’a kayyum olarak atandı.

Beyoğlu Kaymakamlığı’na ise geçici olarak Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl vekalet edecek.

CHP Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i tutuklanıp yerine kayyum atanmasını protesto etmek için miting düzenledi.

Yerel seçimlerde yüzde 49 oyla Esenyurt Belediye Başkanı seçilen Prof. Dr. Ahmet Özer'in tutuklanmasını ve yerine kayyum atanmasını protesto etmek amacıyla CHP'liler, DEM Partililer çeşitli parti ve STK'lar ile ve vatandaşlar saat 16.00'da Esenyurt Meydanı'nda bir araya geldi.

Mitingde Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atanmasının 'siyasi darbe' olduğu belirtildi.

ÖZGÜR ÖZEL: BİZİ GÜÇSÜZ GÖSTERMEYE ÇALIŞTILAR

CHP Lideri Özgür Özel kayyuma karşı Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu.

Özgür Özel, Ahmet Özer'in evine çilingir ile girilip yatak odasının basıldığını söyledi. Özgür Özel şunları dile getirdi:

"Dün, (önceki gün) yaşanan süreç tamamen hukuksuzluk, tamamen usulsüzlük, tamamen bir kumpasın tüm işaretlerini barındırmaktadır. Ahmet Başkan her sabah 8.30'da gittiği belediyeye, 8.30'da davet edilse ifade vermeye gidebilecekken sabah 5'te çilingirle kırarak evinin kapısına dayandılar. Eşi telaşla, korkuyla kapıyı açtı. Durumu izah etmek yerine itip geçtiler. "Müsaade edin, uyandırayım gelsin" dedi. "Hayır" dediler. Ahmet Özer'in yatak odasına gidip polisler kendisini bizzat uyandırdılar. Bunu bilerek yaptılar. Oradaki muamele, kötü muamele, ahlaksız muamele, kanunsuz muamele eninde sonunda bir kez daha bu milletin vicdanından dönecektir. Bunu bir kenara yazın.”

Özgür Özel, Silivri (Marmara) Cezaevi'ndeki Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in ilk mesajını okudu. Özgür Özel, şunları dile getirdi:

"DAHA GÜÇLÜ ÇIKACAĞIM"

Elimde bir not var. Not. Avukatları tarafından evladına, evladı tarafından il başkanımız eliyle 5 dakika önce bana ulaştırıldı. Bakın, Silivri 9 nolu cezaevinden Profesör Doktor Ahmet Özer'ın, Ahmet Özer'in halkımıza selamlarıyla ilk mesajı şu şekildedir:

"İlk sözümüz personel ve arkadaşlarımın işlerine dört elle sarılmasıdır. Vatandaş asla mağdur olmamalıdır. Daha güçlü çıkacağım ve hizmetlerime kaldığım yerden devam edeceğim"

Mitingde konuşan Özel, "10 yıl geriye kimin teröristlerle telefonlaştığına gidersek AK Parti'de FETÖ terör örgütüne mensup olmayan 10 kişi kalmaz, 10 kişi." dedi.

Özgür Özel şunları söyledi;

“Ahmet Özer bir akademisyen, profesör. Bir kanaat önderi, bilim insanı, kamu görevlisi. Yıllardır bu görevleri yapıyor. Karşımıza dikilen kötülüklere teslim olmadık. Buradan Ahmet başkana sesleniyoruz; burada toplanan halkımız 'Ahmet başkan yalnız değildir' diyor. Buradan Sayın Erdoğan'a diyoruz ki biz hazırız. Esenyurt'ta hazır, İstanbul'da hazır, Türkiye'de hazır. Cesaretin varsa hodri meydan, çık karşımıza! Bak, Esenyurt'un meydanı sözüne karşı ne diyor? Duyuyor musun? "Hükûmet istifa!" diyorlar.

Bir duralım, duymamış olabilir. Bir daha söylüyorum: Erdoğan, Esenyurt meydan tek yürek, tek ses, hepsi birden sana sesleniyor. "Hükûmet istifa!" diyorlar. Senin seçim kaybetme korkun. O yüzden Esenyurt'tan başlayarak İstanbul'u, İstanbul'dan başlayarak Türkiye'yi kuşatma gayretin ve bu kirli hesapların hepsinin farkındayız.

İMAMOĞLU YUMRUĞUNU KALDIRIP İKTİDARA REST ÇEKTİ: SİZİNLE UĞRAŞACAĞIM

CHP’nin, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ve kayyum atanması sonrası düzenlediği mitingde konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise karara karşı direniş çağrısı yaptı.

İmamoğlu kararın siyasi bir operasyon olduğunu belirtti. Kalabalığa seslenen İmamoğlu "Bizi yasaklar durduramaz. Sizinle uğraşacağım. Seçimlerde yenemediğiniz bileği yasaklar, tutuklamalarla, kayyumlarla bir milim bile eğemeyeceksiniz" dedi.

İmamoğlu, "Bu siyasi operasyondur. Önümüzdeki seçimi bugünden kazanmak ve tahakküm altına almak için şimdiden milleti baskı altına almak istiyorlar ama yapamayacaksınız. Bizi yasaklar durduramaz. Sizinle uğraşacağım. Seçimlerde yenemediğiniz bileği yasaklar, tutuklamalarla, kayyumlarla bir milim bile eğemeyeceksiniz" diyerek karara sert tepki gösterdi.

İmamoğlu, direnişini sürdüreceğini belirterek, "Bunlar kaos, kavga isteyecekler. Biz buna teslim olmayacağız. Ben sizinle uğraşacağım. Bu kötülükle mücadele edeceğiz. Seçimlerde yenemediğiniz bileği yasaklar ve tutuklamalarla kayyumlarla bir milim bile eğemeyeceksiniz bir milim. Çünkü kendi iradesini milletin iradesinin üstünde görenler artık bu ülkede muktedir kalamayacaklar. Buna hep birlikte son vereceğiz" diye konuştu.