Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde yangın

Erzurum'da bulunan Atatürk Üniversitesi'nde öğrencilerin yemek yediği sırada yangın çıktı. Kısmen kontrol altına alınan yangında kampüsün ana yemekhanesi kullanılmaz hale geldi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor

Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde bulunan yemekhanede yangın çıktı.

Atatürk Üniversitesi yemekhanesinin çatısında başlayan yangının kısmen kontrol altına alındığı açıklandı.

ÖĞRENCİLER YEMEK YİYORDU

Alevlerin öğrencilerin yemek yediği sırada binayı sardığı belirtildi.

Kampüs içindeki yangına ekipler müdahale ediyor.

YANGIN RÜZGARIN ETKİSİYLE BÜYÜDÜ

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına müdahale için çok sayıda itfaiye aracı olay yerine sevk edildi.

YANGINA MÜDAHALEYE TOMA DESTEĞİ

Çalışmalara Emniyet Müdürlüğü'nün toplamsal olaylara müdahalede kullandığı TOMA ile de destek veriliyor.

Herhangi bir can kaybı olmadığını açıklayan Erzurum Valisi Okay Memiş, ''Alevler ürkütücü görünebilir ama biz şu an yangını kontrol altına aldığımızı değerlendiriyoruz" dedi.

Vali Memiş, açıklamasına şöyle devam etti:

''Çok kısa süre önce üniversitemizin yemekhanesinde büyük bir yangın başladı. Birden bütün çatıyı kaplayan bir yangınla karşı karşıya kaldık. Rüzgarın da etkisiyle yangın genişleyerek devam etti. 15-20 dakika içinde 22 ekiple beraber, yüzlerce personelle müdahale ediyoruz. Bir kısım fakültelerimizde eğitim-öğretime başlandı. Burası ana yemekhaneydi.''