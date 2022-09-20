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Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde yangın

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Erzurum'da bulunan Atatürk Üniversitesi'nde öğrencilerin yemek yediği sırada yangın çıktı. Kısmen kontrol altına alınan yangında kampüsün ana yemekhanesi kullanılmaz hale geldi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor

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Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde yangın

Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde bulunan yemekhanede yangın çıktı.


Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde yangın - 2

Atatürk Üniversitesi yemekhanesinin çatısında başlayan yangının kısmen kontrol altına alındığı açıklandı.


Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde yangın - 3

ÖĞRENCİLER YEMEK YİYORDU

Alevlerin öğrencilerin yemek yediği sırada binayı sardığı belirtildi. 


Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde yangın - 4

Kampüs içindeki yangına ekipler müdahale ediyor.


Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde yangın - 5

YANGIN RÜZGARIN ETKİSİYLE BÜYÜDÜ

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına müdahale için çok sayıda itfaiye aracı olay yerine sevk edildi.


Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde yangın - 6

YANGINA MÜDAHALEYE TOMA DESTEĞİ

Çalışmalara Emniyet Müdürlüğü'nün toplamsal olaylara müdahalede kullandığı TOMA ile de destek veriliyor.


Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde yangın - 7

Herhangi bir can kaybı olmadığını açıklayan  Erzurum Valisi Okay Memiş, ''Alevler ürkütücü görünebilir ama biz şu an yangını kontrol altına aldığımızı değerlendiriyoruz" dedi. 

Vali Memiş, açıklamasına şöyle devam etti:

''Çok kısa süre önce üniversitemizin yemekhanesinde büyük bir yangın başladı. Birden bütün çatıyı kaplayan bir yangınla karşı karşıya kaldık. Rüzgarın da etkisiyle yangın genişleyerek devam etti. 15-20 dakika içinde 22 ekiple beraber, yüzlerce personelle müdahale ediyoruz. Bir kısım fakültelerimizde eğitim-öğretime başlandı. Burası ana yemekhaneydi.''

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