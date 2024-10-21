"Ersin Tatar, ben gitmek istemedim Türkiye istedi, dedi"

Türkiye’de Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ersin Tatar’ın New York’a gitmek istemediğini ama Türkiye’de hükümetin bunu kendisinden istediği için mecburen gittiğini, bunu Ersin Tatar’ın söylediğini iddia etti



Türkiye’deki Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Türkiye’nin Mavi Vatan’dan, Kıbrıs’ta iki devletten, Ege’deki tezlerden ve bu günlerde tartışılan yeni bir “kürt çözümü” ile Türkiye’de bambaşka şeylerin yaşandığını savundu.

Özdağ,

Ümit Özdağ, “…tam anlamıyla yunan tezleri karşısında bir diz çöküş var. Bir yandan da Kıbrıs’ta gayriresmi adı altında Rum kesimi ile görüşmeler başladı; federasyon eksenli bu iş… kardeşim biz değil miyiz federasyonu kabul etmeyeceğiz diye MGK‘dan bildiri çıkaran? İki ayrı bağımsız devlet demedik mi! Olanlar hem mecliste (TVMM) alınan kararla hem MGK‘da alınan karara aykırı değil mi? nasıl oturtursunuz siz? KKTC cumhurbaşkanı (

Özdağ'ın ifadelerinden

Öte yandan

Sözcü Tv’de önceki akşam yayımlanan bir programda konuşanTürkiye’deki Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Türkiye’nin Mavi Vatan’dan, Kıbrıs’ta iki devletten, Ege’deki tezlerden ve bu günlerde tartışılan yeni bir “kürt çözümü” ile Türkiye’de bambaşka şeylerin yaşandığını savundu.Özdağ, Ersin Tatar ’ın New York’a gitmek istemediğini ama Türkiye’de hükümetin bunu kendisinden istediği için mecburen gittiğini, bunu Ersin Tatar ’ın söylediğini iddia etti.Ümit Özdağ, “…tam anlamıyla yunan tezleri karşısında bir diz çöküş var. Bir yandan da Kıbrıs’ta gayriresmi adı altında Rum kesimi ile görüşmeler başladı; federasyon eksenli bu iş… kardeşim biz değil miyiz federasyonu kabul etmeyeceğiz diye MGK‘dan bildiri çıkaran? İki ayrı bağımsız devlet demedik mi! Olanlar hem mecliste (TVMM) alınan kararla hem MGK‘da alınan karara aykırı değil mi? nasıl oturtursunuz siz? KKTC cumhurbaşkanı ( Ersin Tatar ) da diyor ki Türkiye hükümeti istiyor ben gitmek istemiyorum, diyor….” İfadelerini kullandı.Özdağ'ın ifadelerinden Ersin Tatar 'ın Ümit Özdağ ile New York yemeği öncesi görüştüğü anlaşılıyor.Öte yandan Ersin Tatar ’ın "Ben istemedim aslında Türkiye istedi" şeklindeki ifadeleri eğer doğru ise KKTC’de ve Türkiye’de nerede ve "kime" kullandığı merak konusu…