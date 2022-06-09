Erdoğan’dan Yunanistan’a mesaj: Aklını başına al kendine gel

Efes-2022 Tatbikatı'na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'a seslenerek "Adaları silahlandırmaktan vazgeçsinler, şaka yapmıyorum. Yunanistan'ı aklını başına alması konusunda tekrar ikaz ediyoruz, kendine gel" diye konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Efes-2022 Tatbikatı’nın Seçkin Gözlemci Günü’nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasının satır başları şöyle:

*Kahraman ordumuz uluslararası görevlere kadar her alanda gösterdiği başarılarla göğsümüzü kabartıyor.

*Dünyanın en tehlikeli silahlı terör örgütleriyle yürüttüğümüz mücadelelerin eşi benzeri yoktur. Suriye’de DEAŞ’a karşı ilk ve tek harekatı biz gerçekleştirdik. Hem ülkemizin hem de komşularımızın toprak bütünlüğüne, egemenlik haklarına tehdit oluşturan PKK/YPG ile sadece biz mücadele ettik.

*Sınırlarımızı 30 km derinliğinde bir güvenlik hattıyla koruma hattı kararlılığını hayata geçiriyoruz.



*Terör örgütlerini sadece bizim sınırlarımızdan uzaklaştırmakla kalmıyor, komşularımızın huzuruna katkı sağlıyor. Terör koridoru kurulmasına izin vermeyeceğimizi, güvenlik hattının eksik kısımlarını tamamlayacağımızı ifade etmek istiyorum.

*Hiçbir müttefik ve dostumuzun ülkemizin kaygılarına karşı çıkmayacağını, tercihlerini terör örgütlerinden yana kullanmayacağını ümit ediyoruz. Endişelerimizi anlamaları ve saygı göstermeleri en tabii hakkımızdır.

“ŞAKA YAPMIYORUM”

*Böyle kritik bir dönemde Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’ta ülkemizin uluslararası anlaşmalarına dayalı haklarına tevessül edilmesinden üzüntü duyuyoruz.

*Bazı Yunan siyasetçiler dünyada eşi benzeri görülmemiş bir pervasızlıkla, akla, mantığa, hukuka aykırı söz ve eylemlerle gündem oluşturmaya çalışıyorlar.

*Bunların iç politikaya yönelik şımarıklıkları kaldırmayacağının sayısız örneği önümüzde durmaktadır.

*Bir kez daha Yunanistan’ı adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye, uluslararası anlaşmalara uymaya davet ediyoruz. Şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum. Bu millet bir şey söylerse ardını da takip eder.

*Doğu Akdeniz’de ülkemize 2 km’den daha az, Yunanistan’a 600 km’den fazla Meis adası için 40 bin km’lik deniz yetki alanı talebini uluslararası camianın takdirine bırakıyoruz.



NATO ve üçüncü ülkelerin alet edilmesi, sonu felaketle bitecek çabanın anlamasının ötesinde değildir. Sayın Miçotakis adalara turistik çıkarmalara yapıyor. Anlamak mümkün değil.

*Yunanistan’ı aklını başına alması konusunda tekrar ikaz ediyoruz, kendine gel. Türkiye, Ege’deki haklarından vazgeçmez. Türkiye yetkileri gerektiğinde kullanmaktan geri kalmayacaktır.