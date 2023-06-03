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Erdoğan yeni kabineyi açıkladı

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Erdoğan yeni kabineyi açıkladı
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Türkiye'de yeni kabine açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni kabinesini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Cevdet Yılmaz 
Adalet Bakanı: Yılmaz Tunç 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı: Mahinur Özdemir Göktaş 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Vedat Işıkhan 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı: Mehmet Özhaseki 
Dışişleri Bakanı: Hakan Fidan 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Alparslan Bayraktar 
Gençlik ve Spor Bakanı: Osman Aşkın Bak 
Hazine ve Maliye Bakanı: Mehmet Şimşek 
İçişleri Bakanı: Ali Yerlikaya 
Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Nuri Ersoy 
Milli Eğitim Bakanı: Yusuf Tekin 
Milli Savunma Bakanı: Yaşar Güler 
Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mehmet Fatih Kacır
Tarım ve Orman Bakanı: İbrahim Yumaklı 
Ticaret Bakanı: Ömer Bolat 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Abdülkadir Uraloğlu
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