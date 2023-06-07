Üçüncü kez cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, yeni kabine üyeleri ile Anıtkabir'i ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ata'nın mozolesine çelenk bıraktı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.
Erdoğan ve bakanlar sonra Misak-i Milli Kulesi'ne geçti. Anıtkabir Özel Defteri'ne yazan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
"Aziz Atatürk, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci döneminde yeni kabine üyelerimizle birlikte huzurunuzdayız. Bugün kabinemizin ilk toplantısını yaparak Türkiye Yüzyılı'nın inşası hedefiyle süratle yola çıkıyoruz.
Türkiye Cumhurbaşkanı olarak kabinemizle birlikte tüm Türkiye'ye, 85 milyonun tamamına aşkla hizmet edeceğiz. Bizlere emanetiniz olan Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılına ulaşmanın heyecanını ve haklı gururunu yaşadığımız bu seneyi, inşallah şahlanış dönemimizin başlangıç noktası haline getireceğiz. Rabb'im bizleri milletimize karşı mahcup etmesin. Ruhun şad olsun."
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