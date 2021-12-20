Erdoğan: TL mevduatlarına kur farkı ayarı yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dövizin muhtemel getirisine Türk lirası varlıklarda kalarak ulaşılabilmesini sağlayacak yeni bir aracın devreye alınacağını açıkladı. Erdoğan, "Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk lirasından dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak. Kur getirisi mevduat kazancının üstünde ise aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek" dedi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası yaptığı açıklamada, "Faizdeki indirimle beraber, birkaç ay sonra enflasyon nasıl düşmeye başlayacak bunu hep beraber yaşayacağız" dedi.

"Çalışanlarımızı hayat pahalılığı altında ezdirmeme sözümüzü yerine getiriyoruz” diyen Erdoğan, "Tasarruflarını değerlendirirken kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlarımıza yeni bir finansal alternatif sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk lirasından dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları şu şekilde:

"Afrikalı liderleri ülkemizde bir kez daha misafir ettik. Zirvemiz öncekiler gibi çok başarılı geçti. Mevkidaşlarımla ikili ilişkileri ve bölgesel meseleleri görüştük. Bakanlarımızın iştirakiyle düzenlenen oturumlarıyla çok sayıda atılabilecek adımları konuştuk. Salgın şartlarına rağmen bu zirve ile Türkiye-Afrika ortaklığında yeni bir döneme girdiğimize inanıyorum. Hedefimiz 50 milyar dolara ardından da 75 milyar dolara ticaret hacmimizi çıkarmak istiyoruz.

TBMM'deki görüşmeleri geçtiğimiz cuma günü tamamlayarak kabul edilen 2022 bütçesinin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Görüşmeler toplamda 385 saati aşmıştır. Türkiye'yi yatırım, istihdam yoluyla büyütmemize katkı sağlayacaktır. 2022 bütçesini ülkemizin hedeflerine hizmet edecek şekilde hayata geçireceğiz.

Türkiye geçtiğimiz 19 yılda ortalama yüzde 5,1'lik büyüme başarısı gösterdi. İnşallah 2021'i de çift haneli rakamlarla kapatacağız.

Asgari ücrette en düşük rakamı 4 bin 250 liraya çıkardık. Vergi indirerek işverenin yükünü 450 lira azalttık.

Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın kur daha yüksek olacak diye Türk Lirası'nı dövize geçirmesine gerek kalmayacak.

"TL MEVDUATLARI İÇİN YENİ DÜZENLEME"



Devlet iç borçlanma senetlerine talebi artırmak için stopajı sıfıra indiriyoruz.

Tasarruflarını değerlendirirken kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlarımıza yeni bir finansal alternatif sunuyoruz.

Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'kur daha yüksek olacak' diye mevduatını türk lirasından dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak.

Bu yeni araç şöyle işleyecektir; insanlarımızın bankadaki TL varlığı, mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek.

Kur getirisi mevduat kazancının üstünde ise aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek. Bu kazanç stopaj vergisinden muaf tutulacak.

Döviz kurundaki dalgalanma sebebiyle fiyat vermekte zorlanan ihracatçı firmalarımıza doğrudan Merkez Bankası aracılığıyla ileri vadeli kur rakamı verilecek.

Kamu bankalarının toplam kredilerinin belli bir bölümünü öncelikli sektörlere kullandırmasını sağlayacak bir yapı kurulacaktır.

Bireysel emeklilik sistemimizin cazibesini artırmak için devlet katkısı oranını yüzde 5 daha artırarak yüzde 30'a çıkartıyoruz.

Memurların maaşlarından alınan gelir ve damga vergisini de kaldırarak, memurlarımızın da fiilen aldıkları ücretlerin artmasını sağlıyoruz.

"YASTIK ALTINDA 280 MİLYAR DOLAR DEĞERE SAHİP 5 BİN TON ALTIN BULUNMAKTA"

Yastık altında 280 milyar dolar değere sahip 5 bin ton altın bulunmaktadır. Ekonomiye kazandırılması için piyasa paydaşlarıyla yeni araçlar geliştirilecek.

Swap anlaşmalarının önceden belirlenmiş kur düzeyinden yapıldığı dedikodularını ortaya yayanların hangi alçak hesaplara hizmet ettiğini biliyoruz.

Türkiye'nin serbest piyasa ekonomisinden ve kambiyo rejiminden en küçük geri adım atmaya ne niyeti ne de ihtiyacı vardır.

Faizdeki indirimle beraber, birkaç ay sonra enflasyon nasıl düşmeye başlayacak bunu hep beraber yaşayacağız.

Artık bu ülke yüksek faizle parasına para katanların cenneti olmayacak artık bu ülke ithalat cenneti olmayacak.

Ülkemizde yatırımları durduracak, istihdamı azaltacak, üretimi düşürecek, ihracatı engelleyecek hiçbir adımın atılmasına izin vermeyeceğimi ilan ediyorum.

Artık bu ülke IMF programları yoluyla ekonomisini ve siyasetini dışarıya rehin veren bir ülke olmayacak.

Artık bu ülke sıcak para hülyasıyla avutulup, ekonomisi asıl ihtiyaç duyduğu atılımlardan uzak tutulan bir ülke olmayacak.

Kamu bankasından krediyi alıp bunu başka yere aktarmak suretiyle paradan para kazanma yoluna, yöntemlerine başvuranların alnını karışlarız.

(TÜSİAD'a) Utanmadan, sıkılmadan Bay Kemal'le bir araya gelip erken seçim konuşuyorsunuz. Boşuna sayıklamayın, bunlar rüya. Haziran 2023'ü bekleyeceksiniz.

Parası, finansa erişimi olan herkesi yatırıma, üretime davet ediyorum.

"(Burs ve kredi) Önümüzdeki yıl lisans öğrencilerinde 850 liraya, yüksek lisans öğrencilerinde 1700 liraya, doktora öğrencilerinde 2550 liraya çıkarıyoruz.

Her kim kur spekülasyonu, fahiş fiyat ve faiz baskısıyla ülkemizi geçerliliği kalmamış ekonomi modelleriyle yolundan döndürebileceğini sanıyorsa yanılıyor."